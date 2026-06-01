Un importante estudio reveló las posibilidades de la selección nacional de ganar el certamen internacional que iniciará el 11 de junio.

Tras semanas de esperas Javier Aguirre reveló a los 26 representantes de la Selección Mexicana que estarán presentes en el Mundial 2026. Con todos los equipos listo para el certamen internacional, un estudio reveló las probabilidades de cada equipo de quedarse con el torneo.

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Se trata de Goldman Sachs, que por medio de un estudio matemática, y a través de diferentes variables, dio a conocer cuáles son las chances de cada nación de obtener el certamen internacional, incluso del Tri, que será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Según esta investigación, México tiene apenas un 0,8% de probabilidades de ganar el torneo, situándose en el puesto 12 entre las 48 seleciones. Tiene el mismo porcentaje que Senegal y Ecuador. La localía no la alcanza para ser uno de los favoritos.

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En tanto, los equipos que tienen más chances de quedarse con el anhelado de trofeo con España, con 25,7% de probabilidades, siendo el máximo candidato, Francia con 18,9%, Argentina con 14,3%, Brasil con 7,6% y Países Bajos con 5,2%. La sorpresa se la lleva Inglaterra, que edó 6° con 5,0%.

En tanto, hay una serie de equipo que directamente no tienen posibilidades, ni si quiera un 0,1%. Pero, en el caso del conjunto mexicano, cuenta con menos chances de naciones como Noruega, que está volviendo al torneo tras 28 años ausente, pero es el anfitrión con mejores posibilidades: Estados Unidos aparece 18° con 0,5% y Canadá en el 24° con apenas 0,3%.

Las probabilidades de cada equipo de ganar el Mundial 2026

España – 25.7% Francia – 18.9% Argentina – 14.3% Brasil – 7.6% Países Bajos – 5.2% Inglaterra – 5.0% Portugal – 4.8% Alemania – 4.5% Colombia – 2.2% Croacia – 1.7% Noruega – 1.6% México – 0.8% Senegal – 0.8% Ecuador – 0.8% Bélgica – 0.7% Suiza – 0.7% Turquía – 0.6% Estados Unidos – 0.5% Japón – 0.5% Austria – 0.4% Uruguay – 0.4% Paraguay – 0.3% Marruecos – 0.3% Canadá – 0.3% Uzbekistán – 0.2% Australia – 0.2% Chequia – 0.2% Escocia – 0.1% Argelia – 0.1% Irán – 0.1% Panamá – 0.1% Jordania – 0.1% Corea del Sur – 0.1% Egipto – 0.1% Suecia – 0.1% Costa de Marfil – 0.0% República Democrática del Congo – 0.0% Bosnia-Herzegovina – 0.0% Cabo Verde – 0.0% Nueva Zelanda – 0.0% Túnez – 0.0% Haití – 0.0% Irak – 0.0% Arabia Saudita – 0.0% Sudáfrica – 0.0% Curazao – 0.0% Ghana – 0.0% Catar – 0.0%

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En síntesis