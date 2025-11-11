¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Argentina por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17?

Este martes 11 de noviembre se confirmaron los 32 clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. Cuando ya parecía que la Selección Mexicana quedaría eliminada en la Fase de Grupos, el Tri terminó avanzando de fase a pesar de haber perdido dos partidos.

México clasificó a los dieciseisavos de final como el último mejor tercero, por lo tanto se enfrentará en esta instancia con el mejor primero, en este caso Argentina. La albiceleste ganó sus tres partidos de la Fase de Grupos y obtuvo una diferencia de gol de +9.

¿Cuándo y a qué hora es el partido?

Todavía no está confirmado oficialmente, pero el calendario de FIFA marca que el partido entre México y Argentina por el Mundial Sub-17 se llevará a cabo el próximo viernes 15 de noviembre con horario aún a definirse. El vencedor se enfrentará en octavos de final con el ganador de Portugal y Bélgica.

¿Por qué México clasificó a los dieciseisavos de final?

Argentina, el rival de México en el Mundial Sub-17 (@afaseleccion)

A pesar de haber perdido ante Corea del Sur y Suiza, México logró clasificar como el octavo mejor tercero y gracias al criterio de desempate a través del Fairplay y las tarjetas. Esto se terminó de confirmar luego de la derrota de Arabia Saudita por 2-0 con Malí.

México igualó en puntos, en goles a favor y en goles en contra con Arabia Saudita, pero tuvo la ventaja de recibir menos tarjetas comparado al conjunto asiático. Por esta razón, el Tri finalmente pudo avanzar de fase y se enfrentará con Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

En síntesis

El partido México vs. Argentina en el Mundial Sub-17 será el viernes 15 de noviembre con horario a confirmar.

México avanzó a dieciseisavos como el último mejor tercero a través del criterio del Fairplay.

Argentina ganó sus tres partidos de la Fase de Grupos con +9 de diferencia de gol.

