¿Cuándo y contra quién juega la Selección Mexicana su próximo partido?

La Selección Mexicana cerró una gira favorable desde los resultados al ganar sus dos compromisos ante Panamá y Bolivia, los dos por 1-0, y los dos disputados en territorio del rival de turno. Si bien fueron dos victorias, aún existe cierta incertidumbre por el rendimiento del equipo de cara al Mundial 2026.

Cabe recordar que el director técnico Javier Aguirre decidió disputar estos juegos por la falta de precisión para conformar el grupo final que será parte del certamen internacional. Para esta ocasión, y al ser fuera de Fecha FIFA, el Vasco y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidieron parar la Liga MX y convocar solo jugadores del plano local.

Tras los duelos, ya se conoce el próximo partido del combinado nacional. Será ante Islandia el próximo miércoles 25 de febrero desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro. También por fuera de la Fecha FIFA.

El historial futbolístico entre el Tri y los Vikingos favorece ampliamente a México, con un balance de 3 victorias y 2 empates en 5 enfrentamientos, siendo todos amistosos. Sin derrotas para el cuadro tricolor. México ha marcado 6 goles y recibido solo 1.

Historial entre México e Islandia

México 2-1 Islandia (2021)

México 3-0 Islandia (2018)

México 1-0 Islandia (2017)

México 0-0 Islandia (2010)

México 0-0 Islandia (2003)

En síntesis

La Selección Mexicana enfrentará a Islandia el próximo miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas.

enfrentará a el próximo miércoles a las 20:00 horas. El partido amistoso se llevará a cabo en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro.

de la ciudad de Querétaro. El equipo de Javier Aguirre mantiene un invicto histórico ante los Vikingos con tres victorias y dos empates.

