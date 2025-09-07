México empató 0-0 con Japón este sábado en el amistoso que se disputó en Oakland, California. Este fue el primer partido que disputó el Tri luego de la coronación en la Copa Oro y se enfrentó con un rival que podría cruzarse en el Mundial 2026.

La apreciación general es que el amistoso fue aburrido y ninguna de las dos selecciones mereció ganar. El propio Javier Aguirre lo reconoció y dijo que deben mejorar en el futuro. En relación al técnico del Tri, David Faitelson apuntó contra el ‘Vasco’ por el juego del equipo.

“Es lo que hay… Un equipo que corre, mete la pierna, se defiende y que carece de talento e ideas claras en zonas decisivas del ataque…Vamos, un cuadro al más puro estilo de Javier Aguirre“, escribió el reconocido periodista en su cuenta de X (ex Twitter).

Además, David Faitelson manifestó que lo que se vio no alcanza para lo que demanda la historia del futbol mexicano: “¿Con esto alcanza? Para ciertas cosas, sí, pero para lo que ha buscado eternamente el futbol mexicano, no…“, agregó el comunicador.

Javier Aguirre explicó que deben mejorar, pero el amistoso con Japón le sirvió para ver cosas: “No fuimos superiores a Japón y eso me hace pensar que tenemos que mejorar, no regalar 45 minutos, no por actitud, sino por no saber leer el partido. A mi juicio fue un partido muy igualado, la primera parte fue de ellos, la segunda creo que estuvimos un poco mejor. Esto me sirvió muchísimo para ver algunos jugadores y ver cosas, de eso se trata“.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Después del empate con Japón de este sábado, ahora la Selección Mexicana se enfrentará este martes 9 de septiembre con Corea del Sur, otro rival asiático. El conjunto liderado por Heung-Min Son viene de ganarle por 2-0 a Estados Unidos, por lo que el Tri deberá tener cuidados.