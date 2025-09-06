Es tendencia:
¿Qué opinó la afición mexicana sobre el empate sin goles ante Japón en el amistoso?

La Selección Mexicana al mando de Javier Aguirre igualó por 0-0 ante los asiáticos por el duelo amistoso de la Fecha FIFA.

Por Agustín Zabaleta

La afición reaccionó al empate sin goles en el amistoso ante Japón
En el marco del primer partido de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana empató 0-0 en Oakland ante Japón. En un duelo donde había expectativa por la labor que podía tener el equipo a cargo de Javier Aguirre, no colmó la expectativa y la afición no dejó pasar la oportunidad para expresarse.

Los seguidores del Tri reflexionaron sobre el rendimiento del cuadro nacional: “Debemos de dejar de normalizar que la selección juegue cagada. Ya no es gracioso“, “Con Javier Aguirre no van a llegar a NINGÚN LADO“, “Una final de ajedrez es más entretenida que verlos jugar hdsptm“, fueron algunos de los mensajes que se vieron en ‘X’, ex Twitter.

Uno de los comentarios apuntó directamente contra la directiva del futbol nacional: “La FMF ha hundido al fútbol mexicano en la mediocridad: venden la selección a EE.UU., matan el arraigo, llenan la liga de extranjeros y cierran la puerta a los jóvenes”.

Otros hinchas apuntaron contra los jugadores del seleccionado nacional: “Si siguen así van alejar a las nuevas generaciones, los niños ya no les gusta ver jugar a México, Juegan mal, no ganan y convocan a jugadores malos como Piojo Alvarado y Berterame que ni Mexicano es…“.

La reacción de la afición mexicana del empate ante Japón

