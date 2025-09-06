Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

Javier Aguirre fue sincero tras el empate 0-0 ante Japón: “No fuimos superiores, tenemos que mejorar”

El Vasco analizó el empate sin goles ante los asiáticos por la Fecha FIFA, donde no anduvo con rodeos por el rendimiento del equipo.

Por Agustín Zabaleta

Javier Aguirre analizó el empate sin goles ante Japón por la Fecha FIFA
© Getty ImagesJavier Aguirre analizó el empate sin goles ante Japón por la Fecha FIFA

En el marco del primer amistoso por la Fecha FIFA de septiembre, la Selección Mexicana no colmó la expectativas del entrenador Javier Aguirre y la afición mexicana en Estados Unidos y no pasó de un decepcionante 0-0 ante la Selección Japonesa.

Tras el partido, el Vasco fue contundente por la labor de sus dirigidos en el Oakland-Alameda County Coliseum: “No fuimos superiores a Japón y eso me hace pensar que tenemos que mejorar, no regalar 45 minutos, no por actitud, sino por no saber leer el partido“.

Tweet placeholder
Publicidad

El estratega nacional dio detalles sobre el trabajo del rival de turno: “La velocidad nos sorprendió, y su intensidad, nos hicieron 20 faltas. La segunda parte lo hicimos mejor, tuvimos alguna ocasión de gol pero creo que el resultado es justo“.

Y continuó: “Es un equipo bien trabajado, con buenos elementos. A mi juicio fue un partido muy igualado, la primera parte fue de ellos, la segunda creo que estuvimos un poco mejor. Esto me sirvió muchísimo para ver algunos jugadores y ver cosas, de eso se trata“.

¿Cuándo y dónde juega México ante Corea del Sur por la Fecha FIFA?

Cabe recordar que el Tri tendrá revancha pronto y estará jugando el próximo martes 9 de septiembre ante Corea del Sur, otro conjunto asiático, en el Geodis Park de la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, desde las 19:30 horas (Ciudad de México).

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Qué opinó la afición mexicana sobre el empate sin goles ante Japón en el amistoso?
Selección Mexicana

¿Qué opinó la afición mexicana sobre el empate sin goles ante Japón en el amistoso?

¿Quién es el portero japonés que generó sorpresa en redes sociales durante el México vs. Japón?
Selección Mexicana

¿Quién es el portero japonés que generó sorpresa en redes sociales durante el México vs. Japón?

Las alineaciones de México vs. Japón por el amistoso internacional
Selección Mexicana

Las alineaciones de México vs. Japón por el amistoso internacional

La defensa de Los Angeles Clippers ante la acusación por fraude
NBA

La defensa de Los Angeles Clippers ante la acusación por fraude

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo