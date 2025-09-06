Javier Aguirre fue sincero tras el empate 0-0 ante Japón: “No fuimos superiores, tenemos que mejorar”

En el marco del primer amistoso por la Fecha FIFA de septiembre, la Selección Mexicana no colmó la expectativas del entrenador Javier Aguirre y la afición mexicana en Estados Unidos y no pasó de un decepcionante 0-0 ante la Selección Japonesa.

Tras el partido, el Vasco fue contundente por la labor de sus dirigidos en el Oakland-Alameda County Coliseum: “No fuimos superiores a Japón y eso me hace pensar que tenemos que mejorar, no regalar 45 minutos, no por actitud, sino por no saber leer el partido“.

El estratega nacional dio detalles sobre el trabajo del rival de turno: “La velocidad nos sorprendió, y su intensidad, nos hicieron 20 faltas. La segunda parte lo hicimos mejor, tuvimos alguna ocasión de gol pero creo que el resultado es justo“.

Y continuó: “Es un equipo bien trabajado, con buenos elementos. A mi juicio fue un partido muy igualado, la primera parte fue de ellos, la segunda creo que estuvimos un poco mejor. Esto me sirvió muchísimo para ver algunos jugadores y ver cosas, de eso se trata“.

¿Cuándo y dónde juega México ante Corea del Sur por la Fecha FIFA?

Cabe recordar que el Tri tendrá revancha pronto y estará jugando el próximo martes 9 de septiembre ante Corea del Sur, otro conjunto asiático, en el Geodis Park de la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, desde las 19:30 horas (Ciudad de México).

