Sigue aquí las acciones del juego de esta noche, con goles, ocasiones y todo lo que ocurra en el partido al instante.

El Estadio Cuauhtémoc será el anfitrión de un nuevo espectáculo de la Selección Mexicana. La escuadra nacional transita, ahora sí, el tramo final de su preparación para el Mundial, y para ello jugará algunos amistosos para probar su futbol. Esta noche, el contrincante de turno será Ghana, en un compromiso que promete tener muchas emociones.

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En la jornada FIFA pasada, México viene de igualar 0-0 con Portugal y 1-1 con Bélgica, dos rivales de fuste y que son acordes a lo que puede encontrarse en la gran cita. El ‘Tri’ es uno de los seleccionados que más partidos disputó en lo que va del año en todo el planeta, ya que tuvo también un microciclo intenso a principios de año.

Por su parte, el oponente de hoy ha perdido los dos juegos que disputó en este 2026: Ghana viene de caer por 5-1 ante Austria y por 2-1 ante Alemania, también rivales fuertes. Por el momento, esas son las únicas dos pruebas que tuvo la visita este año, siendo el duelo ante la Selección Mexicana su próximo gran desafío.

En este nuevo amistoso entre México y Ghana, el ‘Tri’ jugará sin varias figuras europeas, ya que no todos los clubes han permitido liberar a sus jugadores, al no ser una “fecha FIFA” formal. Del otro lado, es aún más notorio: las ‘Estrellas Negras’ no usarán a ninguna figura, ya que justamente sus futbolistas más destacados están en el Viejo Continente compitiendo todavía.

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Sigue el minuto a minuto EN VIVO de México vs. Ghana:

La probable alineación de México ante Ghana:

Raúl Rangel.

Jorge Sánchez.

Israel Reyes.

Eduardo Águila.

Jesús Gallardo.

Erik Lira.

Luis Romo.

Brian Gutiérrez.

Alexis Vega.

Armando González.

Roberto Alvarado.

DT: Javier Aguirre.

La probable alineación de Ghana ante México:

Benjamin Asare.

Jan Gyamerah.

Terry Yegbe.

Nathaniel Adjei.

David Oduro.

Majeed Ashimeru.

Joseph Opoku.

Salim Adams.

Jesurun Rak-Sakyi.

Aziz Issah.

Ibrahim Osman.

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DT: Carlos Queiroz.

El calendario de México en fase de grupos del Mundial 2026:

El calendario de Ghana en fase de grupos del Mundial 2026: