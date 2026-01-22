¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Panamá por el amistoso internacional

La Selección Mexicana vuelve a ver acción este jueves 22 de enero en lo que será su primer partido del 2026. El combinado dirigido por Javier Aguirre se medirá con Panamá en un amistoso internacional y luego -el domingo- hará lo propio ante Bolivia.
Gilberto Mora era uno de los principales atracivos en este amistoso entre Panamá y México, pero finalmente la joya de Xolos de Tijuana fue desafectado del seleccionado local por las molestias físicas con las que llegó. Se teme que pueda presentar pubalgia.
“Se hace lo necesario tenerlo para no afectarlo más. No sé realmente, sí sé que están haciéndole en su equipo evaluaciones y estudios. De momento no tenemos nada concreto”, declaró Javier Aguirre -DT de México- sobre Mora en la previa del amistoso.
Probable alineación de México
- Luis Malagón
- Jorge Sánchez
- Israel Reyes
- Ramón Juárez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Luis Romo
- Charly Rodríguez
- Diego Lainez
- Germán Berterame
- Armando González
- DT: Javier Aguirre
México enfrentó a Panamá en la final de la Nations League (GETTY IMAGES)
Probable alineación de Panamá
- John David Gunn
- Jorge Gutiérrez
- Jorge Rivera
- Abdul Knight
- Omar Córdoba
- Ariel Arroyo
- Orman Davis
- Ricardo Phillips Jr.
- José Murillo
- Khaiser Lenis
- Kadir Barría
- DT: Thomas Christiansen
