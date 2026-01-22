¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Panamá por el amistoso internacional

La Selección Mexicana vuelve a ver acción este jueves 22 de enero en lo que será su primer partido del 2026. El combinado dirigido por Javier Aguirre se medirá con Panamá en un amistoso internacional y luego -el domingo- hará lo propio ante Bolivia.

Gilberto Mora era uno de los principales atracivos en este amistoso entre Panamá y México, pero finalmente la joya de Xolos de Tijuana fue desafectado del seleccionado local por las molestias físicas con las que llegó. Se teme que pueda presentar pubalgia.

“Se hace lo necesario tenerlo para no afectarlo más. No sé realmente, sí sé que están haciéndole en su equipo evaluaciones y estudios. De momento no tenemos nada concreto”, declaró Javier Aguirre -DT de México- sobre Mora en la previa del amistoso.

Probable alineación de México

Luis Malagón

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Ramón Juárez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Charly Rodríguez

Diego Lainez

Germán Berterame

Armando González

DT: Javier Aguirre

México enfrentó a Panamá en la final de la Nations League (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Panamá

John David Gunn

Jorge Gutiérrez

Jorge Rivera

Abdul Knight

Omar Córdoba

Ariel Arroyo

Orman Davis

Ricardo Phillips Jr.

José Murillo

Khaiser Lenis

Kadir Barría

DT: Thomas Christiansen