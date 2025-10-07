Este martes fue una tarde-noche redonda para Gilberto Mora, quien se encargó de conseguir la asistencia para abrir el marcador de 4-1 ante Chile y lograr la clasificación con la Selección Mexicana a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20. Justo a una semana de que el juvenil cumpla los 17 años de edad, se ha convertido en el héroe del equipo de Eduardo Arce, después de que los chilenos se burlaran de él y fuera su equipo el que no sólo logró quitarle el pase al anfitrión, sino que además fue con una goleada para el recuerdo.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Gil Mora no va al Mundial Sub 17?

De acuerdo con la edad que tiene Gil, el futbolista debería estar contemplado con la Sub 17, equipo que justamente prepara un mundial en el mes de noviembre en Catar. Del 5 al 27 de este mes se llevará a cabo este certamen donde se esperaba que contaran con el mexicano tomando en cuenta lo que ha hecho con la Sub 20, sin embargo, Claro Sports ha revelado que el jugador de los Xolos de Tijuana no será contemplado en esta ocasión para formar parte de esta plantilla que hará el viaje para esta justa deportiva.

Gilberto Mora no va al Mundial Sub 17

Lo que llama la atención es justamente la razón por la cual el mexicano no estaría contemplado después de ser MVP en tres de los cuatro partidos disputados y sobre todo con el nivel que ha manejado. En primera instancia se podría pensar que el equipo de Sebastián Abreu no habría permitido que se fuera de nueva cuenta un mes, sobre todo cuando se requiere en el plantel para el cierre del torneo, pero no fue así y es que hay una razón más en específico y con una noticia mejor para que no acuda a esta Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

Claro Sports también informó que la razón por la cual Gil Mora no participa con el conjunto de la Sub 17 es porque Javier Aguirre lo tiene contemplado para formar parte de los partidos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre ante Paraguay y Uruguay. Y es que hay que recordar que Mora ya estuvo contemplado por el Vasco en la Copa Oro, primer torneo que logró levantar vistiendo la camiseta Tricolor, con miras al Mundial de 2026 la opción de que se reporte con el equipo mayor le viene mejor que acudir con su categoría.

ver también Los mejores memes de México 4-1 Chile por el Mundial Sub-20 2025: ¡humillaron al anfitrión!

Lo que le espera a Gil Mora

La carga de partidos también puede ser un problema para Gil y es que en caso de llegar a la Final del Mundial Sub 20 su participación concluye el domingo 19 de octubre, de ahí tendría que reportar con Tijuana y donde podrían necesitarlo para los duelos importantes que son vs Toluca, Tigres y Pumas, así como ante Atlas con el término de la fase regular. De ahí va a la Fecha FIFA con el Tricolor y en caso de que Xolos se mantenga en Liguilla regresaría para jugarla. De esta manera tendrían que llevar con menos carga los siguientes partidos si esto sucede.