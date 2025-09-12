Real Madrid no fue protagonista de un mercado despampanante, con muchos fichajes de alto costo como en otras ventanas: el ‘Merengue’ se limitó a incorporar jugadores de calidad en posiciones puntuales que tenía que reforzar, para evitar repetir los errores de la temporada pasada que terminó siendo decepcionante.

Además de esta acertada planificación de fichajes, la directiva encabezada por Florentino Pérez también se llevó a la máxima joya del futbol sudamericano: pese a que no se trata de un movimiento de ‘scouting’ dado que su nombre ya se había hecho conocido hace tiempo, sí tuvo la determinación de adelantarse a otros interesados.

A través de una erogación de casi cincuenta millones de dólares en tres cuotas, Real Madrid adquirió la ficha completa de Franco Mastantuono, talentoso engancha surgido del River Plate. El argentino cumplió su sueño de pequeño de jugar para la Casablanca y el elenco español se hizo de una de las estrellas del futuro.

Franco Mastantuono no podrá jugar el Mundial Sub-20 [Foto: Getty]

La medida de Real Madrid con Franco Mastantuono que condenan en Argentina:

En las últimas horas, la afición argentina apuntó contra el ‘Merengue’ en masa, luego de que se hiciera pública una decisión institucional de Real Madrid con el joven futbolista surgido en el ‘Millonario’. Las redes sociales se vieron revolucionadas al punto que el nombre del club español fue tendencia durante el viernes.

Es que de manera oficial, Real Madrid comunicó que no cederá a Mastantuono al Mundial Sub-20, que se disputará entre fines de septiembre y principios de octubre en Chile, con la participación de las mejores selecciones y promesas del planeta. Argentina será parte del torneo y allí no cayó bien no poder contar con el jugador de la Casablanca.

Dentro de lo que es la Liga Profesional de aquel país, la Asociación del Futbol Argentino obliga a sus clubes a ceder a los futbolistas obligatoriamente, pero no tiene injerencia con los equipos del exterior. Sólo Bayer Leverkusen y Bournemouth accedieron a prestar a sus jugadores (Claudio Echeverri y Julio Soler respectivamente).

La decisión de Real Madrid y sobre todo de Xabi Alonso tiene que ver con que el torneo se juega en simultáneo a la Liga Española y Champions League, y no en un parate de la temporada. De este modo, en caso de aceptar la participación de Franco Mastantuono, lo perdería para encuentros importantes de la temporada, y tampoco tienen una plantilla tan amplia para andar perdiendo futbolistas.

Esta justificada determinación fue duramente condenada por los fanáticos albicelestes, que son conscientes de que no podrán contar con su máxima estrella para el prestigioso campeonato de selecciones de la FIFA. El conjunto sudamericano tendrá que arreglárselas con jugadores de menor calidad para buscar el título en la categoría juvenil.

