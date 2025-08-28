Javier Aguirre oficializó la lista de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre

Javier Aguirre se decidió y reveló la lista de jugadores de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de septiembre, donde tendrá dos serios compromisos ante Japón y Corea del Sur. El equipo buscará medirse con potencias de otras regiones del mundo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Gilberto Mora al Real Madrid? César Luis Merlo esclarece los rumores del futuro del crack de Xolos

Cabe recordar que el primer compromiso será el próximo sábado 6 de septiembre en la ciudad estadounidense de Oakland ante los nipones. Luego, el martes 9 de septiembre jugarán ante los surcoreanos, también en Estados Unidos pero en Nashville.

El Vasco ya planea que de aquí en adelante se empiece a conformar el grupo que estará presente en la Copa del Mundo 2026, por lo que, salvo excepciones, muchos de los jugadores que integren las convocatorias los próximos meses dirán presente en la cita mundialista.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Y otro detalle de relevancia es que solo estarán convocados jugadores que tengan equipo. La ausencia de Guillermo Ochoa, que aún sigue como agente libre no debe sorprender. Por último, la concentración comenzará la noche del 31 de agosto en Oakland. Allí los jugadores trabajarán durante la semana previa al primer encuentro.

De los 25 futbolistas convocados por el entrenador, 9 se desempeñan en Europa, mientras que el resto, a excepción de Hirving Lozano, juegan en la Liga MX. El Chucky está actualmente en las filas de San Diego FC, flamante franquicia de la MLS.

ver también Germán Berterame reaccionó a su convocatoria al microciclo de la Selección Mexicana: “Me motiva”

Los 25 convocados de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre

Porteros

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Moreno (Pachuca)

Publicidad

Publicidad

Defensas

Rodrigo Huescas (Copenhague)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Johan Vásquez (Genoa)

Juan José Sánchez Purata (Tigres UANL)

Jesús Orozco (Cruz Azul)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

Edson Álvarez (Fenerbahçe)

Erik Lira (Cruz Azul)

Marcel Ruiz (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Érick Sánchez (América)

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas)

Diego Lainez (Tigres UANL)

César Huerta (Anderlecht)

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Gimenez (Milan)

Hirving Lozano (San Diego FC)

Alexis Vega (Toluca)

Germán Berterame (Rayados)

Publicidad