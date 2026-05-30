El Tri se enfrenta a los Socceroos en un amistoso durante la previa del certamen internacional que iniciará el próximo 11 de junio.

En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, México y Australia se miden este sábado 30 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Rose Bowl Stadium de la ciudad estadounidense de Pasadena. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara al certamen internacional.

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Del lado del equipo a cargo de Javier Aguirre, viene de cosechar una valiosa victoria el pasado 22 de mayo a Ghana por 2-0 en Puebla. Ahora, el Tri buscará probarse con un rival de otra región para saber cómo está con rivales de otros rincones del mundo.

Los hombres dirigidos por Anthony Popovic arriban luego de una buena goleada por 5-1 en su país ante Curazao en marzo en la última Fecha FIFA. En la ciudad de Melbourne, el equipo oceánico se hizo fuerte y pasó una prueba ante un conjunto mundialista.

La probable alineación de México vs. Australia

Raúl Rangel

Mateo Chávez

César Montes

Jesús Gómez

Jorge Sánchez

Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Orbelín Pineda

Armando González

Julián Quiñones

DT: Javier Aguirre

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La probable alineación de Australia vs. México