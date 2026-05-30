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Selección Mexicana

¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de México vs. Australia por el amistoso previo al Mundial 2026

El Tri se enfrenta a los Socceroos en un amistoso durante la previa del certamen internacional que iniciará el próximo 11 de junio.

México se enfrenta a Australia en un amistoso durante la previa del Mundial 2026
© BolavipMéxico se enfrenta a Australia en un amistoso durante la previa del Mundial 2026

En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, México y Australia se miden este sábado 30 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Rose Bowl Stadium de la ciudad estadounidense de Pasadena. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara al certamen internacional.

Del lado del equipo a cargo de Javier Aguirre, viene de cosechar una valiosa victoria el pasado 22 de mayo a Ghana por 2-0 en Puebla. Ahora, el Tri buscará probarse con un rival de otra región para saber cómo está con rivales de otros rincones del mundo.

Los hombres dirigidos por Anthony Popovic arriban luego de una buena goleada por 5-1 en su país ante Curazao en marzo en la última Fecha FIFA. En la ciudad de Melbourne, el equipo oceánico se hizo fuerte y pasó una prueba ante un conjunto mundialista.

La probable alineación de México vs. Australia

  • Raúl Rangel
  • Mateo Chávez
  • César Montes
  • Jesús Gómez
  • Jorge Sánchez
  • Edson Álvarez
  • Álvaro Fidalgo
  • Luis Chávez
  • Orbelín Pineda
  • Armando González
  • Julián Quiñones
  • DT: Javier Aguirre

La probable alineación de Australia vs. México

  • Mathew Ryan
  • Lewis Italiano
  • Kai Trewin
  • Alessandro Circati
  • Milos Degenek
  • Kye Rowles
  • Connor Metcalfe
  • Aiden O’Neill
  • Alex Robertson
  • Awer Mabil
  • Martin Boyle
  • DT: Anthony Popovic
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Agustín Zabaleta
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