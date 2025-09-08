La Selección Mexicana disputa este martes 8 de septiembre su segundo y último amistoso de la Fecha FIFA. El rival del equipo de Javier Aguirre es Corea del Sur y el encuentro se lleva a cabo a partir 19:00hs (CDMX) en Geodis Park, un estadio ubicado en Nashville, Estados Unidos.

México viene de empatar 0-0 con Japón y ahora se cruzará con otro rival asiático. Por su parte, Corea del Sur derrotó por 2-0 a Estados Unidos el sábado pasado en lo que fue un resultado sorprendente. En la previa al amistoso, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé una predicción del juego.

ver también El jugador que fue borrado por Javier Aguirre de México y que no tendría chances de ir al Mundial

“Considerando la actualidad y el poderío ofensivo de ambos equipos, se espera un partido muy parejo y con goles. La solidez defensiva de México será puesta a prueba por la velocidad de los coreanos, mientras que la delantera mexicana tendrá oportunidades para lucirse”, detalló la IA acerca del posible desarrollo del amistoso.

Publicidad

Publicidad

El resultado exacto según la IA

De acuerdo a ‘Gemini’, el partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur finalizará 2-2. Los goles del equipo de Javier Aguirre los harían Santiago Giménez e Hirving Lozano, lo que sería una gran noticia para ambos en este momento de la temporada.

México viene de empatar 0-0 con Japón (Getty Images)

Por el lado del conjunto asiático, un gol lo haría Son Heung-Min, el exTottenham y actual futbolista de LAFC, y el autor de la segunda anotación sería Kang-In Lee, el jugador del PSG. Son las dos estrellas de Corea del Sur y según la Inteligencia Artificial de Google marcarán en el amistoso.

Publicidad

Publicidad

Está claro que si la Selección Mexicana empata con Corea del Sur no será un buen resultado para el Tri. El equipo de Javier Aguirre no dio una buena imagen en el amistoso ante Japón y los futbolistas buscarán conseguir una victoria con el conjunto asiático antes de regresar con sus clubes.