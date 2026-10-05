La Selección Mexicana quiere despedirse de esta Fecha FIFA con una victoria tras dos empates y una derrota.

La Selección Mexicana cierra este martes su participación en la actual Fecha FIFA. El equipo comandado por Rafa Márquez se enfrenta con Chile en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum; ambas selecciones se vuelven a encontrar después de cinco años.

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México empató 1-1 tanto con Colombia como con Perú y viene de perder por 3-0 frente a Estados Unidos. Rafa Márquez todavía no pudo ganar como técnico del Tri y, en la previa al amistoso ante Chile, le indicamos a la Inteligencia Artificial que nos dé un pronóstico del partido.

El análisis de la IA

De acuerdo a lo pronosticado por ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, la Selección Mexicana le ganará por 2-1 a Chile con goles de Santiago Giménez y de Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

“Se prevé un trámite disputado y de escaso margen de error. En la primera mitad, México apostará por un bloque ordenado para evitar sorpresas tempraneras. Tras un arranque trabado, la Selección Mexicana logrará golpear mediante una jugada a balón parado o un centro lateral”, comenzó relatando la IA.

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Rafa Márquez aún no pudo ganar como entrenador de México (Getty Images)

“En el segundo tiempo, Chile responderá aprovechando un desajuste defensivo, pero la frescura de los cambios en el ataque mexicano terminará por inclinar la balanza en los minutos finales”, concluyó ‘Gemini’ en su análisis previo del amistoso de México.

Rafa Márquez no podrá contar para este partido con Gilberto Mora e Hirving Lozano, ambos lesionados, y tampoco con Mateo Chávez, quien quedó desafectado tras su expulsión frente a Estados Unidos. Luis Romo es duda y podría no jugar tampoco.

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En síntesis