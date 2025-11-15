La Selección Mexicana dio la ‘sorpresa’ en el Mundial Sub-17 y eliminó a Argentina en los dieciseisavos de final. La albiceleste había sido el mejor equipo de la Fase de Grupos luego de ganar los tres partidos, mientras que el Tri avanzó de ronda al ser el último mejor tercero.

Publicidad

Publicidad

Por estos datos es que Argentina era la favorita en la previa, pero México compitió a pesar de haber recibido un gol tempranero. El Tri remontó y, aunque sufrió el empate sobre el final, luego ejecutó con más precisión en la tanda de penales para avanzar a los octavos de final del Mundial Sub-17.

Para la prensa argentina esta fue una eliminación sorpresiva; el reconocido Diario Olé tituló lo sucedido como “batacazo” y, además, luego en el texto comentó que la albiceleste quedó eliminada con el equipo peor clasificado a los dieciseisavos de final.

La prensa argentina destacó especialmente a Luis Gamboa, autor del doblete en el partido, y también a Santiago López, el portero de Toluca que fue el héroe en los penales no solo al parar un remate sino porque también ejecutó el último que le dio la clasificación al Tri.

Publicidad

Publicidad

Así tituló el Diario Olé (Diario Olé)

TNT Sports Argentina fue el medio que más reaccionó de manera polémica a través de sus redes sociales, debido a que hizo una publicación: “¿Cómo se dice 3 veces campeón del mundo en mexicano?“, se preguntó este medio luego de la eliminación en el Mundial Sub-17.

En México se aprovechó para burlarse e incluso hasta los jugadores del Tri se permitieron hacer bromas, más que nada por el incremento de la ‘rivalidad’ entre ambas selecciones en los últimos años y también el reciente cruce en los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Publicidad

Publicidad

ver también Quién es Santiago López, el portero de Toluca que vengó a México y dejó a Argentina sin Mundial Sub-17

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Después de eliminar a Argentina, México jugará este martes 18 de noviembre frente a Portugal por los octavos de final del Mundial Sub-17. FIFA todavía no detalló el horario oficial del partido debido a que este sábado aún tienen que disputarse varios partidos.

En síntesis