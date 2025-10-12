Este sábado fue un día para el olvido de la Selección Mexicana. En el Mundial Sub-20 2025, volvieron a ser víctimas de la Selección Argentina tras caer por 2-0 en cuartos de final, lo que les costó la eliminación de la competición internacional.

Mientras que en el amistoso de preparación pensando en el Mundial 2026, la selección mayor que dirige Javier Aguirre, sufrió una durísima e inesperada derrota por 4-0 en manos de Colombia, lo que generó preocupación entre la afición.

El nivel del equipo ha dejado mucho que desear desde hace tiempo, más allá de que este 2025 levantaron dos títulos: CONCACAF Nations League y Copa Oro. Los aficionados no están para nada conformes con lo que están viendo en el campo de juego, y esto quedó demostrado ayer.

Si bien México será anfitrión en el Mundial, queda claro que debe mejorar mucho si quiere competir, ya que enfrentó a una selección fuerte y no estuvo a la altura de las circunstancias. Todo amistoso sirve para aprender, pero no queda mucho tiempo para trabajar pensando en el torneo más importante del mundo.

David Faitelson, periodista mexicano, se mostró preocupado por la derrota de México ante el combinado cafetero y definió en una sola palabra la caída del Tri ante Colombia: “jodidos”, escribió en su cuenta de X y desató el debate entre los aficionados.

La autocrítica de Javier Aguirre

“No se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego. En algunos eventos. Y no quiero puntualizar o señalar ni muchísimo menos. El principal culpable soy yo, el responsable máximo y eso lo asumo desde el primer momento”, expresó el entrenador luego de la dura goleada que sufrió su equipo.

