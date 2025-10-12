Es tendencia:
logotipo del encabezado
SELECCIÓN MEXICANA

La demoledora opinión de David Faitelson tras la dura derrota de México frente a Colombia

El periodista dejó un mensaje en sus redes sociales y se mostró bastante preocupado por lo que pasará con la Selección Mexicana de ahora en adelante.

Por Ramiro Canessa

Faitelson habló del presente y futuro de México.
© Imago7Faitelson habló del presente y futuro de México.

Este sábado fue un día para el olvido de la Selección Mexicana. En el Mundial Sub-20 2025, volvieron a ser víctimas de la Selección Argentina tras caer por 2-0 en cuartos de final, lo que les costó la eliminación de la competición internacional.

Publicidad
Afición Argentina se burla de Gilberto Mora tras la eliminación de México del Mundial Sub-20: “¿Y el Messi mexicano?”

ver también

Afición Argentina se burla de Gilberto Mora tras la eliminación de México del Mundial Sub-20: “¿Y el Messi mexicano?”

Mientras que en el amistoso de preparación pensando en el Mundial 2026, la selección mayor que dirige Javier Aguirre, sufrió una durísima e inesperada derrota por 4-0 en manos de Colombia, lo que generó preocupación entre la afición.

El nivel del equipo ha dejado mucho que desear desde hace tiempo, más allá de que este 2025 levantaron dos títulos: CONCACAF Nations League y Copa Oro. Los aficionados no están para nada conformes con lo que están viendo en el campo de juego, y esto quedó demostrado ayer.

Si bien México será anfitrión en el Mundial, queda claro que debe mejorar mucho si quiere competir, ya que enfrentó a una selección fuerte y no estuvo a la altura de las circunstancias. Todo amistoso sirve para aprender, pero no queda mucho tiempo para trabajar pensando en el torneo más importante del mundo.

Publicidad
La dura reacción de Gilberto Mora tras la eliminación de México del Mundial Sub-20

ver también

La dura reacción de Gilberto Mora tras la eliminación de México del Mundial Sub-20

David Faitelson, periodista mexicano, se mostró preocupado por la derrota de México ante el combinado cafetero y definió en una sola palabra la caída del Tri ante Colombia: “jodidos”, escribió en su cuenta de X y desató el debate entre los aficionados.

Tweet placeholder

La autocrítica de Javier Aguirre

“No se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego. En algunos eventos. Y no quiero puntualizar o señalar ni muchísimo menos. El principal culpable soy yo, el responsable máximo y eso lo asumo desde el primer momento”, expresó el entrenador luego de la dura goleada que sufrió su equipo.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El campeón del mundo que desafió a Terence Crawford
Boxeo

El campeón del mundo que desafió a Terence Crawford

Andrés Vaca destrozó a Javier Aguirre tras la derrota con Colombia
Selección Mexicana

Andrés Vaca destrozó a Javier Aguirre tras la derrota con Colombia

Afición Argentina se burla de Gilberto Mora tras la eliminación de México del Mundial Sub-20
Mundial Sub 20

Afición Argentina se burla de Gilberto Mora tras la eliminación de México del Mundial Sub-20

Qué partidos se juegan HOY por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Mundial 2026

Qué partidos se juegan HOY por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo