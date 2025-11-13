El Mundial Sub-17 2025 se robará todas las miradas este viernes por la mañana, cuando se desarrolle uno de los cruces más tradicionales del continente: México y Argentina se volverán a ver las caras en un certamen internacional, pero esta vez en la instancia de dieciseisavos de final del campeonato de selecciones juveniles de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

El ‘Tri’ llega a este partido luego de haber finalizado en la 3° posición del Grupo F de la competencia, donde cosechó tan sólo 3 puntos, por dos derrotas y un triunfo: perdió por 2-1 ante Corea del Sur, venció por 1-0 a Costa de Marfil y cayó por 3-1 ante Suiza. Fue el octavo mejor tercero y clasificó por Fair Play.

Mientras tanto, la ‘Albiceleste’ sacó boleto a esta nueva fase por terminar en el 1° puesto del Grupo D, con 9 unidades (puntaje ideal), por tres victorias en tres presentaciones: le ganó por 3-2 a Bélgica, superó por 1-0 a Túnez y finalmente se impuso por 7-0 ante Fiyi. Fue el mejor equipo de la fase de grupos.

México va por el batacazo ante el favorito [Foto: Mi Selección MX]

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si México pierde con Argentina por el Mundial Sub-17 2025?

En caso de una derrota del seleccionado nacional, México quedará eliminado de esta Copa del Mundo juvenil, ya que se trata de un duelo del estilo ‘mata-mata’ a partido único, con carácter eliminatorio. A toda costa, el elenco tricolor debe evitar sufrir un resultado adverso en los noventa minutos del encuentro de este viernes.

¿Qué pasa si México empata con Argentina por el Mundial Sub-17 2025?

Si el ‘Tri’ finaliza igualado con la ‘Albiceleste’ en tiempo regular, ambos equipos disputarán una tanda de finales para desempatar y definir al vencedor. Para no agotar a los jóvenes futbolistas que participan de la competencia, el reglamento del torneo establece que en las instancias eliminatorias no se disputará una prórroga. El ganador de los remates desde los doce pasos seguirá en carrera, y el perdedor quedará eliminado.

¿Qué pasa si México le gana a Argentina por el Mundial Sub-17 2025?

De conseguir un triunfo ante el conjunto sudamericano en el tiempo reglamentario, México clasificará a los octavos de final de la Copa del Mundo y eliminará a Argentina, que no podrá continuar peleando por el título. Si existe un ganador tras los noventa minutos de juego, ese seleccionado que se imponga obtendrá su pasaje a la siguiente ronda y dejará fuera de competencia a su rival.

Publicidad

Publicidad

ver también México vs. Uruguay: cuándo y dónde juegan el amistoso de preparación para el Mundial 2026

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Argentina por el Mundial Sub-17 2025?

El encuentro entre el ‘Tri’ y la ‘Albiceleste’ se disputará este viernes 14 de noviembre, en la cancha 2 del complejo Aspire Zone Pitch de Rayyan (Qatar), a partir de las 08.45 horas del Centro de México -11.45 hora Argentina-, por el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 2025.

ver también Pedri le hace el feo a Argentina y postula su favorita a ganar el Mundial 2026: “Creo que…”

¿Qué canal transmite México vs. Argentina por el Mundial Sub-17 2025?

El nuevo desafío de la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA de la categoría Sub-17 se podrá seguir de manera exclusiva en todo el territorio nacional, por televisión a través de las señales de TUDN y Nu9ve, y en forma online vía streaming por medio de la plataforma ViX Premium. Estas serán las tres únicas pantallas que transmitirán el cruce ante la Selección Argentina.

Tweet placeholder

Publicidad