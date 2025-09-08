La Selección Mexicana volverá a salir a la cancha este martes 9 de septiembre para disputar un nuevo amistoso internacional con vistas al Mundial 2026. A partir de las 19:00 horas (CDMX), el conjunto de Javier Aguirre jugará frente a Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville por el segundo y último duelo de exhibición en la fecha FIFA de septiembre.

Luego del empate por 0-0 ante Japón, el Tri buscará no solo despedirse de su actividad de este mes con una victoria sino también con un funcionamiento que logre brindar certezas pensando en el objetivo de llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo que se iniciará el próximo 11 de junio.

Así, el timonel nacional presentaría un once con algunas variantes para probar nuevas alternativas con respecto al juego anterior. La única baja obligada será la de Edson Álvarez por una lesión ante Japón que lo obligó a abandonar el campo de juego a los 32 minutos del primer tiempo.

Javier Aguirre probaría nuevas variantes en el duelo ante Corea del Sur. (Imago7)

En tanto, el conjunto asiático, que ya se encuentra clasificado para el Mundial, intentará hilvanar su segunda victoria consecutiva tras el triunfo por 2-0 ante Estados Unidos en Nueva Jersey. En los Tigres de Asia podría jugar desde el inicio su gran figura Son Heung-min, quien anotó uno de los goles ante el equipo de Mauricio Pochettino.

La probable alineación de México

Luis Malagón

Jorge Sánchez

Johan Vásquez

Jesús Orozco

Jesús Gallardo

Erik Lira

Marcel Ruiz

Roberto Alvarado

Orbelín Pineda

Raúl Jiménez

Hirving Lozano

La probable alineación de Corea del Sur