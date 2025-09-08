La Selección Mexicana cerrará su participación en la fecha FIFA de septiembre con un nuevo amistoso internacional. Este martes 9 de septiembre, a partir de las 19:00 horas (CDMX), el conjunto nacional se medirá ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville para seguir ganando rodaje rumbo al gran objetivo del ciclo de Javier Aguirre: el Mundial 2026.

Luego del empate por 0-0 ante Japón en Oakland, el Tri jugará ante un rival que llegará con el pecho inflado tras vencer por 2-0 a Estados Unidos en Nueva Jersey. Para Hong Myung-bo, entrenador de los Tigres de Asia, el juego ante el combinado azteca significará una prueba de dificultad más elevada que aquella que afrontaron sus dirigidos ante los de Mauricio Pochettino.

“En la Selección Mexicana hay jugadores con mucha capacidad, mucho talento. Espero un partido más dificultades por las condiciones de sus futbolistas, su estilo de juego, de velocidad, intensidad y habilidad, además tiene un entrenador muy respetado en el mundo. Estados Unidos juega muy bien, pero esperamos una muy buena versión de México”, indicó el timonel surcoreano en conferencia de prensa.

(Getty Images)

Cabe destacar que Corea del Sur es uno de los 18 equipos que ya sacó su boleto rumbo al Mundial 2026. Con 22 puntos sobre 10 partidos jugados en las eliminatorias asiáticas, buscará llegar a la Copa del Mundo como uno de los candidatos a dar la sorpresa de la mano de sus figuras Son Heung-min y Lee Kang-in, entre otros.

El reencuentro de Javier Aguirre con Lee Kang-in

Uno de los momentos más especiales en la previa del encuentro fue el que protagonizaron Javier Aguirre y Lee Kang-in. Luego de haber compartido su tiempo en el Mallorca español, se reencontraron en los vestidores del Geodis Park y tuvieron tiempo para saludarse entre sonrisas.

Cabe destacar que el extremo derecho/volante ofensivo, que actualmente milita en PSG, fue dirigido por el entrenador del Tri en 46 partidos a lo largo de las temporadas 2021/2022 y 2022/2023. En total anotó seis goles y brindó siete asistencias en 3,279 minutos.