¿Cómo está el historial de la Selección Mexicana ante Corea del Sur?

Luego de igualar 0-0 ante Japón en el primer amistoso de la Fecha FIFA de septiembre, la Selección Mexicana tendrá su segundo compromiso ante otra potencia asiática como es Corea del Sur. El equipo está en el debe luego de no ganar en el último compromiso.

El partido será este martes 9 de septiembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Geodis Park de la ciudad de en la ciudad de Nashville, estado de Tennessee. El conjunto al mando de Javier Aguirre va por una victoria que los llene de confianza.

El rival es uno de los equipos más importantes de Asia, con el que el Tri tiene un historial interesante. El primer antecedente entre ambos fue por los Juegos Olímpicos de 1948, donde los surcoreanos triunfaron por 5-3 cuando el torneo los jugaban las Selecciones mayores.

Luego, se vieron las caras en varios amistosos, pero también algunos importantes como en el Mundial o la Copa Confederaciones. Los mexicanos se impusieron 3-1 en el Mundial 1998 y 2-1 en el Mundial 2018. En la Copa Confederaciones ganaron los surcoreanos por 2-1.

En total, fueron 14 partidos jugados, donde México se impuso en 8 oportunidades, mientras que los Tigres de Oriente en solo 4 ocasiones. Las otras 2 fueron empates. Ahora, en Estados Unidos tendrán su 15° enfrentamiento, siendo el 10° amistoso.

¿Cuál es el último antecedente entre México y Corea del Sur?

La última vez que se vieron México y Corea del Sur fue en 2020, cuando en noviembre se midieron en Stadion Wiener Neustadt de Austria, donde los mexicanos se impusieron por 3-2 con anotaciones de Raúl Jiménez, Carlos Antuno y Carlos Salcedo. En tanto, Ui-jo Hwang y Kyung-won Kwon lo hicieron para los coreanos.