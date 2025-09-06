La Selección Mexicana jugará este sábado 6 de septiembre su primer amistoso de la Fecha FIFA. El equipo de Javier Aguirre se enfrentará con Japón en un partido que inicia a las 20:00hs (CDMX) y que se lleva a cabo en el Oakland Coliseum, ubicado en California.

El último partido que disputó México fue justamente la final de la Copa Oro 2025, cuando derrotó por 2-1 a Estados Unidos para coronarse en el certamen. Al Tri ya no le quedan tantos encuentros antes del Mundial 2026 y debe aprovechar todos los amistosos para probar.

Por el lado del conjunto asiático, Japón es una de las selecciones que ya aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026. El equipo nipón acumula una racha de cuatro encuentros sin perder y será una buen desafío para la Selección Mexicana.

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Méxicoo

Luis Malagón

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Gilberto Mora

Marcel Ruiz

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Raúl Jiménez

La probable alineación de Japón