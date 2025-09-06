Es tendencia:
Las alineaciones de México vs. Japón por el amistoso internacional

La Selección Mexicana se enfrenta con el conjunto nipón este sábado. Conoce los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

México y Japón se enfrentan en un amistoso
© Getty ImagesMéxico y Japón se enfrentan en un amistoso

La Selección Mexicana jugará este sábado 6 de septiembre su primer amistoso de la Fecha FIFA. El equipo de Javier Aguirre se enfrentará con Japón en un partido que inicia a las 20:00hs (CDMX) y que se lleva a cabo en el Oakland Coliseum, ubicado en California.

El último partido que disputó México fue justamente la final de la Copa Oro 2025, cuando derrotó por 2-1 a Estados Unidos para coronarse en el certamen. Al Tri ya no le quedan tantos encuentros antes del Mundial 2026 y debe aprovechar todos los amistosos para probar.

Por el lado del conjunto asiático, Japón es una de las selecciones que ya aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026. El equipo nipón acumula una racha de cuatro encuentros sin perder y será una buen desafío para la Selección Mexicana.

La probable alineación de Méxicoo

  • Luis Malagón
  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Edson Álvarez
  • Gilberto Mora
  • Marcel Ruiz
  • Roberto Alvarado
  • Alexis Vega
  • Raúl Jiménez

La probable alineación de Japón

  • Osako
  • Takai
  • Seko
  • Suzuki
  • Morishita
  • Endo
  • Sano
  • Mito
  • Kubo
  • Kamada
  • Machino
