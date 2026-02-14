Es tendencia:
logotipo del encabezado
Clausura 2026

Lo que inquieta a Javier Aguirre y todo México sobre Edson Álvarez tras recientes noticias desde Turquía

Malas noticias llegan desde tierras turcas por el estado físico del mediocentro mexicano que juega para la Selección Mexicana y Fenerbahce.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Malas noticias llegan desde Turquía por el estado físico de Edson Álvarez
© GeminiMalas noticias llegan desde Turquía por el estado físico de Edson Álvarez

Los meses pasan y la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca. Si bien es una gran noticias para los aficionados, para Javier Aguirre es una dolor de cabeza por el estado físico de Edson Álvarez, una de las piezas claves del equipo por el que hay preocupación.

Publicidad

Más allá de que el mediocentro de Fenerbahce jugó ante Aston Villa en enero por la Europa League 2025-26, el jugador se resintió y no ha podido tener continuidad, por lo que el estado de salud del capitán de la Selección Mexicana continúa generando dudas por la proximidad del certamen internacional.

Para el duelo ante el Trabzonspor de este mismo fin de semana se pensaba que el director técnico Domenico Tedesco lo consideraría nuevamente. Sin embargo, para la sorpresa de propios y extraños, quedó fuera de la convocatoria y las dudas sobre el estado de salud del examericanista regresaron.

Tweet placeholder
Publicidad

De acuerdo a la información del periodista Ersin Düzen, el mediocampista mexicano continúa con grandes molestias en el tobillo y en el entorno del jugador se estaría considerando la opción de que el jugador pase por el quirófano para dar por finalizado a la extensa recuperación.

Así lo comentó el comunicador turco para NowSport: “Esta información necesita confirmación, pero Edson Álvarez podría necesitar cirugía. El jugador tiene mucho dolor y es por una lesión previa”, mencionó el analista turco al respecto“.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Edson Álvarez en Fenerbahce?

Héctor Herrera le dice sus verdades a Álvaro Fidalgo y le cierra la puerta de la Selección Mexicana

ver también

Héctor Herrera le dice sus verdades a Álvaro Fidalgo y le cierra la puerta de la Selección Mexicana

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el fustbolista de 28 años lleva disputados apenas 17 encuentros en el actual curso, siendo titular en 14 de ellos. No marcó goles y solo realizó una asistencias. Números que reflejan las dificultades del volante para tener continuidad.

Publicidad

En síntesis

  • Edson Álvarez quedó fuera de la convocatoria del Fenerbahce ante Trabzonspor por molestias físicas.
  • El mediocampista mexicano considera someterse a una cirugía de tobillo por dolores persistentes.
  • Javier Aguirre muestra preocupación por la salud de su capitán hacia el Mundial 2026.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
El Estadio Cuauhtémoc se podría quedar sin Mundial 2026
Mundial 2026

El Estadio Cuauhtémoc se podría quedar sin Mundial 2026

Partidos y horarios Grupo A Mundial 2026: calendario completo, sedes y cómo verlo
Mundial 2026

Partidos y horarios Grupo A Mundial 2026: calendario completo, sedes y cómo verlo

México se olvida de Argentina y tiene nuevo rival de élite para la previa del Mundial
Mundial 2026

México se olvida de Argentina y tiene nuevo rival de élite para la previa del Mundial

La grave lesión de Anthony Martial en el Rayados vs León
Rayados de Monterrey

La grave lesión de Anthony Martial en el Rayados vs León

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo