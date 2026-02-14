Los meses pasan y la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca. Si bien es una gran noticias para los aficionados, para Javier Aguirre es una dolor de cabeza por el estado físico de Edson Álvarez, una de las piezas claves del equipo por el que hay preocupación.

Más allá de que el mediocentro de Fenerbahce jugó ante Aston Villa en enero por la Europa League 2025-26, el jugador se resintió y no ha podido tener continuidad, por lo que el estado de salud del capitán de la Selección Mexicana continúa generando dudas por la proximidad del certamen internacional.

Para el duelo ante el Trabzonspor de este mismo fin de semana se pensaba que el director técnico Domenico Tedesco lo consideraría nuevamente. Sin embargo, para la sorpresa de propios y extraños, quedó fuera de la convocatoria y las dudas sobre el estado de salud del examericanista regresaron.

De acuerdo a la información del periodista Ersin Düzen, el mediocampista mexicano continúa con grandes molestias en el tobillo y en el entorno del jugador se estaría considerando la opción de que el jugador pase por el quirófano para dar por finalizado a la extensa recuperación.

Así lo comentó el comunicador turco para NowSport: “Esta información necesita confirmación, pero Edson Álvarez podría necesitar cirugía. El jugador tiene mucho dolor y es por una lesión previa”, mencionó el analista turco al respecto“.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Edson Álvarez en Fenerbahce?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el fustbolista de 28 años lleva disputados apenas 17 encuentros en el actual curso, siendo titular en 14 de ellos. No marcó goles y solo realizó una asistencias. Números que reflejan las dificultades del volante para tener continuidad.

En síntesis