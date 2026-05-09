Sigue la pelea de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland HOY EN VIVO en UFC 328: cartelera completa, resultados y cómo ver por TV

Una de las veladas más esperadas del año de UFC es la que se va a desarrollar este sábado 9 de mayo en Nueva Jersey. Khamzat Chimaev y Sean Strickland se enfrentarán con el cinturón del peso mediano en juego y una gran rivalidad que llegará a su fin esta noche.
Aquí en Bolavip podrás seguir la transmisión EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ningún detalles. Además, del duelo estelar Joshua Van y Tatsuro Taira se enfrentarán por la corona de la división mosca, sumado a una velada plagada de figuras de primer nivel en las artes marciales mixtas.