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UFC

Sigue la pelea de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland HOY EN VIVO en UFC 328: cartelera completa, resultados y cómo ver por TV

Está todo listo para una jornada que promete ser inolvidable. Revisa cada detalle con Bolavip.

Tremendo final

Dawson finalizó a Rebecki en el último round y se aseguró 25.000 dólares.

El día avanza con ritmo

Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki se están midiendo en el peso ligero. Apenas dos minutos de acción.

Es interminable

Miller sometió a Gordon en el primer round. Nueva victoria, la número 28 a los 42 años.

Leyenda en el octágono

Jim Miller aparece en escena para medirse con Jared Gordon. La acción del peso ligero promete emoción.

¡Qué remontada!

Kopylov venció a Tulio tras tres asaltos muy intensos. Gran nivel del ruso.

Cumplen con lo esperado

Roman Kopylov vs. Marco Tulio se están luciendo en el peso mediano. Final del segundo asalto de tres totales.

Victoria justa

Pat Sabatini venció por decisión unánime a William Gomis.

¿Se terminará pronto?

Pat Sabatini vs. William Gomis ya se están midiendo en la división de los pluma. Promesa de KO rápido.

Tremenda finalización

Susurkaev terminó con Santos con una espectacular finalización en el último round. Primera del día que se va antes de tiempo.

No se destacan por el brillo

La pelea entre Susurkaev y Santos entró en el último round, aunque sin mucho ritmo. Se va a la decisión...

Avanza la jornada

Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos en el peso mediano es lo que sigue. Presentaciones y a pelear.

Perú se lleva la victoria

Ochoa dominó de principio a fin y venció a Carpenter por decisión unánime. Victoria importante para José y su futuro.

Ochoa domina

El peruano estuvo cerca de finalizar, pero Carpenter resiste. Final del segundo asalto y se viene el último.

Comenzaron las peleas

Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa en el peso mosca ya está en marcha a tres asaltos o menos.

¿A qué hora es la pelea estelar?

Se espera que Khamzat Chimaev y Sean Strickland aparezcan en escena cerca de las 21:00hs del Centro de México.

¿Dónde ver las peleas de UFC 328?

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

¿Dónde es el UFC 328?

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Prudential Center de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Cartelera completa de UFC 328

Repasa, de principio a fin, cada una de las peleas más destacadas del día.

  • Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa | Peso mosca
  • Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos | Peso mediano
  • Pat Sabatini vs. William Gomis | Peso pluma
  • Roman Kopylov vs. Marco Tulio | Peso mediano
  • Jim Miller vs. Jared Gordon | Peso ligero
  • Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki | Peso ligero
  • Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov | Peso wélter
  • Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz | Peso mediano
  • King Green vs. Jeremy Stephens | Peso ligero
  • Sean Brady vs. Joaquin Buckley | Peso wélter
  • Alexander Volkov vs. Waldo Cortes Acosta | Peso pesado
  • Joshua Van vs. Tatsuro Taira | Peso mosca
  • Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland | Peso mediano

Sean bienvenidos a la velada de UFC 328

Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.

Khamzat Chimaev pondrá en juego su cinturón del peso mediano en UFC 328.
© GETTY IMAGESKhamzat Chimaev pondrá en juego su cinturón del peso mediano en UFC 328.

Una de las veladas más esperadas del año de UFC es la que se va a desarrollar este sábado 9 de mayo en Nueva Jersey. Khamzat Chimaev y Sean Strickland se enfrentarán con el cinturón del peso mediano en juego y una gran rivalidad que llegará a su fin esta noche.

Aquí en Bolavip podrás seguir la transmisión EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ningún detalles. Además, del duelo estelar Joshua Van y Tatsuro Taira se enfrentarán por la corona de la división mosca, sumado a una velada plagada de figuras de primer nivel en las artes marciales mixtas.

Lucas Lescano
Lucas Lescano
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