Sigue la pelea de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland HOY EN VIVO en UFC 328: cartelera completa, resultados y cómo ver por TV

Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Prudential Center de Nueva Jersey , en Estados Unidos.

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Se espera que Khamzat Chimaev y Sean Strickland aparezcan en escena cerca de las 21:00hs del Centro de México.

El peruano estuvo cerca de finalizar, pero Carpenter resiste. Final del segundo asalto y se viene el último.

Ochoa dominó de principio a fin y venció a Carpenter por decisión unánime . Victoria importante para José y su futuro.

La pelea entre Susurkaev y Santos entró en el último round, aunque sin mucho ritmo. Se va a la decisión...

Susurkaev terminó con Santos con una espectacular finalización en el último round. Primera del día que se va antes de tiempo.

Pat Sabatini vs. William Gomis ya se están midiendo en la división de los pluma. Promesa de KO rápido.

Una de las veladas más esperadas del año de UFC es la que se va a desarrollar este sábado 9 de mayo en Nueva Jersey. Khamzat Chimaev y Sean Strickland se enfrentarán con el cinturón del peso mediano en juego y una gran rivalidad que llegará a su fin esta noche.

Aquí en Bolavip podrás seguir la transmisión EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ningún detalles. Además, del duelo estelar Joshua Van y Tatsuro Taira se enfrentarán por la corona de la división mosca, sumado a una velada plagada de figuras de primer nivel en las artes marciales mixtas.