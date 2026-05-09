¿Por qué no se corre la Fórmula 1 este fin de semana?

Los coches no salieron a pista luego de lo que fue la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Miami 2026.

El Gran Premio de Miami 2026 le puso fin a una larga espera sin carreras de la Fórmula 1 por la cancelación de las carreras en Bahréin y Abu Dhabi. El conocido conflicto de Medio Oriente llevó a la FIA a tomar medidas y los aficionados se quedaron sin activdad durante todo el mes de abril.

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Mayo comenzó por todo lo alto con una nueva victoria de Kimi Antonelli y un destacable P7 de Franco Colapinto, quien llegó a suelo estadounidense con la motivación por los cielos tras su exhibición en Buenos Aires ante más de 600.000 argentinos.

Esto dejó a los fanáticos con ganas de más, pero por desgracia para ellos no hay carrera ni este fin de semana (8 a 10 de mayo) ni el próximo (15 a 17 de mayo). No obstante, esto no responde a ninguna cancelación ni nada por el estilo. Por el contrario, el calendario ya estaba establecido así desde antes de que comience la temporada.

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

La Fórmula 1 retornará el viernes 22 de mayo con el primer día del Gran Premio de Canadá 2026. Montreal también tendrá formato Sprint, por lo que habrá una carrera el sábado 23 y otra -la principal- el domingo 24 de mayo.

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George Russell cruza la meta en el primer lugar en el GP de Canadá 2025 (Getty Images)

Horarios del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo:

10:30: Prácticas Libres 1 (CDMX)

14:30: Clasificación Sprint (CDMX)

Sábado 23 de mayo:

10:00: Carrera Sprint (CDMX)

14:00: Clasificación (CDMX)

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Domingo 24 de mayo: