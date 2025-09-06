¿Por qué no juega César Huerta en México vs. Japón por el amistoso internacional?

La Selección Mexicana afrontará este sábado 6 de septiembre un nuevo desafío en su camino rumbo al Mundial 2026. A partir de las 20:00 horas (CDMX), el conjunto nacional se medirá ante Japón en el Oakland Coliseum de California por el primero de los dos amistosos internacionales que disputará en la actual fecha FIFA.

Más allá de tratarse de un juego de exhibición, se espera que Javier Aguirre opte por colocar a muchos de los habituales titulares del Tri en el once inicial. Sin embargo, habrá algunas alternativas que no podrán ser utilizadas más allá del deseo del experimentado timonel de 66 años. Tal es el caso de César Huerta, que producto de un inconveniente físico no viajó a los Estados Unidos para sumarse al resto de los 24 convocados.

Según lo informado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el extremo izquierdo de 24 años sufrió una sobrecarga muscular durante el encuentro del pasado 31 de agosto entre Anderlecht, equipo por el cual fichó en enero pasado, y Union Saint-Gilloise en el marco de la Liga de Bélgica. Así, se decidió darle descanso para preservar su estado físico.

César Huerta no viajó a Estados Unidos por una sobrecarga muscular. (Imago7)

Cabe destacar que, más allá de esta baja, Javier Aguirre decidió no convocar un reemplazo para suplir la ausencia del ex Pumas, Chivas y Mazatlán, entre otros. En caso de lograr recuperarse y ser tenido en cuenta por el Vasco, Huerta estaría en condiciones de regresar para la fecha FIFA de octubre en la que México se medirá ante Colombia en Arlington (11/10) y frente a Ecuador en el Estadio Akron (14/10).

Los números de César Huerta en la Selección Mexicana

César Huerta registra 25 participaciones con la Selección Mexicana, con tres goles, una asistencia y dos títulos (Liga de Naciones de la Concacaf 2024/2025 y Copa Oro 225). Con Javier Aguirre al mando suma 15 juegos y dos tantos.

¿Cuál será el próximo encuentro de la Selección Mexicana en la fecha FIFA de septiembre?

Una vez completado su compromiso frente a Japón, la delegación nacional se trasladará hasta Nashville para comenzar a preparar su segundo amistoso internacional. El rival será Corea del Sur, equipo al cual enfrentará en el Geodis Park el martes 9 de septiembre a partir de las 19:00 horas (CDMX).