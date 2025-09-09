¿Por qué no juega Heung Min Son en México vs. Corea del Sur por un amistoso internacional?

Corea del Sur será el contendiente que tendrá esta tarde la Selección Mexicana en Nashville, en la continuidad de su puesta a punto rumbo a la Copa del Mundo. La escuadra nacional afrontará un dificultoso desafío este martes en el país vecino y será una oportunidad ideal para sacar conclusiones positivas y negativas de cara al futuro.

La novedad más destacada y que pocos esperaban de este encuentro pasa por que Heung-Min Son no aparece en la alineación del conjunto asiático para visitar a México. El crack surcoreano figura como alternativa en el banco de suplentes pero no será de la partida, y su salida del equipo tomó por sorpresa a todos los fanáticos.

El relegamiento del ex Tottenham del once inicial fue en esta ocasión una decisión del cuerpo técnico de Corea del Sur: como ya fue titular el juego pasado ante Estados Unidos, esta vez tendrá que cederle su lugar a un compañero para que también sea probado. Es una chance para probar futbolistas y eso pretende el entrenador Hong Myung-Bo.

Publicidad

Publicidad

Hace tres días, Heung-Min Son integró la formación de su equipo en el último amistoso, e incluso convirtió uno de los goles con los que el seleccionado oriental le ganó a los ‘Stars and Stripes’ por dos tantos contra cero. Ahora esperará su turno en la banca de relevos, aunque seguramente ingrese en el segundo tiempo del compromiso ante México.