¿A qué hora juega y qué canal transmite EN VIVO México vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 17?

La Selección Mexicana Sub-17 ya tiene todo listo para debutar en el certamen internacional juvenil contra el conjunto asiático.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 1 del Grupo F del Mundial Sub-17 2025México y Corea del Sur se enfrentan el debut de ambos en el torneo juvenil de Qatar. El partido será este martes 4 de noviembre desde las 7:00 horas (Ciudad de México) en la Cancha 1 de la Aspire Zone en el distrito Baaya de Al Rayyan.

Los hombres a cargo de Carlos Cariño quedaron encuadrados en una zona para nada sencilla, con una potencia asiática como es Corea del Sur, otra de África como lo es Costa de Marfil. Y con un europeo, Suiza, que si bien no es una de las potencias, es una nación que es fija en todos los torneos de futbol.

Cabe recordar que este torneo se jugará en Qatar y que los partidos se desarrollarán todos en el mismo predio con varias canchas. No tendrá un despliegue como tienen otros torneo organizados por la FIFA. Apenas la Final se jugará en un estadio.

¿A qué hora juegan México vs. Corea del Sur por el Mundial Sub-17? 

El juego entre México vs. Corea del Sur tendrá lugar este martes 4 de noviembre desde las 7:00 horas (Ciudad de México) en la Cancha 1 de la Aspire Zone en el distrito Baaya de Al Rayyan.

¿Cómo ver México vs. Corea del Sur por el Mundial Sub-17 EN VIVO? 

El partido entre México vs. Corea del Sur por el Mundial Sub-17 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en a través de Canal 9 y ViX. 

Agustín Zabaleta
