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Selección Mexicana

Sigue GRATIS y EN VIVO México vs. Australia: transmisión minuto a minuto del amistoso previo al Mundial 2026

El Tri se enfrenta a los Socceroos en un amistoso durante la previa del certamen internacional que iniciará el próximo 11 de junio.

México se enfrenta a Australia en un amistoso durante la previa del Mundial 2026
© Getty ImagesMéxico se enfrenta a Australia en un amistoso durante la previa del Mundial 2026

En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, México y Australia se miden este sábado 30 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Rose Bowl Stadium de la ciudad estadounidense de Pasadena. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara al certamen internacional.

Luego de derrotar 2-0 a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, el equipo dirigido por el entrenador Javier Aguirre busca seguir puliendo detalles para poder llegar de la mejor manera al debut mundialista ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.

México vs. Australia: minuto a minuto

La alineación confirmada de México vs. Australia

  • Luis Romo
  • Johan Vásquez
  • Mateo Chávez
  • Edson Álvarez
  • Álvaro Fidalgo
  • Luis Chávez
  • Orbelín Pineda
  • Alexis Vega
  • Guillermo Martínez
  • DT: Javier Aguirre

La alineación confirmada de Australia vs. México

  • Mathew Ryan
  • Jacob Italiano
  • Jordan Bos
  • Lucas Herrington
  • Harry Souttar
  • Alessandro Circati
  • Jackson Irvine
  • Connor Metcalfe
  • Aiden O’Neill
  • Mohamed Toure
  • Mathew Leckie
  • DT: Anthony Popovic
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Agustín Zabaleta
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