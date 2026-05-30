En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, México y Australia se miden este sábado 30 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Rose Bowl Stadium de la ciudad estadounidense de Pasadena. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara al certamen internacional.
Luego de derrotar 2-0 a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, el equipo dirigido por el entrenador Javier Aguirre busca seguir puliendo detalles para poder llegar de la mejor manera al debut mundialista ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.
México vs. Australia: minuto a minuto
La alineación confirmada de México vs. Australia
- Luis Romo
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez
- Edson Álvarez
- Álvaro Fidalgo
- Luis Chávez
- Orbelín Pineda
- Alexis Vega
- Guillermo Martínez
- DT: Javier Aguirre
La alineación confirmada de Australia vs. México
- Mathew Ryan
- Jacob Italiano
- Jordan Bos
- Lucas Herrington
- Harry Souttar
- Alessandro Circati
- Jackson Irvine
- Connor Metcalfe
- Aiden O’Neill
- Mohamed Toure
- Mathew Leckie
- DT: Anthony Popovic