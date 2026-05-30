El Tri se enfrenta a los Socceroos en un amistoso durante la previa del certamen internacional que iniciará el próximo 11 de junio.

En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, México y Australia se miden este sábado 30 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Rose Bowl Stadium de la ciudad estadounidense de Pasadena. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara al certamen internacional.

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Luego de derrotar 2-0 a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, el equipo dirigido por el entrenador Javier Aguirre busca seguir puliendo detalles para poder llegar de la mejor manera al debut mundialista ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.

México vs. Australia: minuto a minuto

La alineación confirmada de México vs. Australia

Luis Romo

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Edson Álvarez

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Orbelín Pineda

Alexis Vega

Guillermo Martínez

DT: Javier Aguirre

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La alineación confirmada de Australia vs. México