Amistoso

Las probables alineaciones de México vs. Colombia por el amistoso internacional

El Tri y los Cafeteros se enfrentan en el marco de un amistoso internacional que se jugará en Estados Unidos, y ambos buscarán ganar.

Por Agustín Zabaleta

México y Colombia se miden en el marco de un amistoso internacional en Estados Unidos
México y Colombia se miden en el marco de un amistoso internacional en Estados Unidos

En el marco de un amistoso internacional en medio de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana y la Selección Colombiana se miden este sábado 11 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, estado de Texas.

El equipo a cargo de Javier Aguirre viene de sendos empates por 0-0 y 2-2 ante Japón y Corea del Sur, dos conjuntos asiáticos, en septiembre. El Tri busca medirse con rivales de diferentes rincones del mundo y ahora llegó el turno de enfrentar a sudamericanos.

Del lado del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, el mes pasado terminó de jugar la Eliminatoria CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo 2026. Primero goleó por 3-0 a Bolivia en condición de local, y luego goleó por un impresionante 6-3 a Venezuela de visitante.

La posible alineación de México vs. Colombia

  • Luis Ángel Malagón
  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Johan Vazquez
  • Jesús Gallardo
  • Carlos Rodríguez
  • Erik Lira
  • Marcel Ruíz
  • Hirving Lozano
  • Santiago Giménez
  • Alexis Vega.
  • DT: Javier Aguirre
La posible alineación de Colombia vs. México

  • Kevin Mier
  • Daniel Muñoz
  • Davinson Sánchez
  • John Lucumi
  • Álvaro Angulo
  • Richard Ríos
  • Jefferson Lerman
  • Kevin Castaño
  • James Rodríguez
  • Luis Suárez
  • Luis Díaz
  • DT: Néstor Lorenzo
