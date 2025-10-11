En el marco de un amistoso internacional en medio de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana y la Selección Colombiana se miden este sábado 11 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, estado de Texas.

El equipo a cargo de Javier Aguirre viene de sendos empates por 0-0 y 2-2 ante Japón y Corea del Sur, dos conjuntos asiáticos, en septiembre. El Tri busca medirse con rivales de diferentes rincones del mundo y ahora llegó el turno de enfrentar a sudamericanos.

Del lado del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, el mes pasado terminó de jugar la Eliminatoria CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo 2026. Primero goleó por 3-0 a Bolivia en condición de local, y luego goleó por un impresionante 6-3 a Venezuela de visitante.

La posible alineación de México vs. Colombia

Luis Ángel Malagón

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vazquez

Jesús Gallardo

Carlos Rodríguez

Erik Lira

Marcel Ruíz

Hirving Lozano

Santiago Giménez

Alexis Vega.

DT: Javier Aguirre

La posible alineación de Colombia vs. México