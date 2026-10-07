Rafael Márquez deja claro que habrá cambios en la próxima convocatoria de la Selección Mexicana

Tras otra decepcionante derrota, esta vez contra Chile, el "Kaiser" ya tomó su decisión de cara a la próxima convocatoria de la Selección Mexicana en noviembre.

La Selección Mexicana dio por concluida su gira sobre territorio estadounidense en el marco de una Fecha FIFA de sensaciones complejas. El conjunto comandado por Rafael Márquez encajó una nueva derrota, esta vez a manos de Chile, dentro de una actuación que dejó expuestos a diversos elementos y su vigencia en las convocatorias del Tri.

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Al igual que en el tropiezo frente a Estados Unidos, el equipo azteca fue incapaz de capitalizar sus aproximaciones en el último tercio para reflejarse en el marcador. De los 15 remates totales que registró México a lo largo del encuentro, únicamente tres llevaron dirección con destino entre los tres palos.

Tras el tropiezo 3-0 ante la escuadra estadounidense, el estratega ya había advertido las falencias en ataque al declarar que “nos falta un poco de más claridad al frente, para el último tercio, generar más jugadas“. Pese a mantener a Roberto Alvarado como referente ofensivo y sumar a Germán Berterame junto a Armando González, Márquez no halló la respuesta al déficit de gol del equipo.

Rafa Márquez advierte a los jugadores del Tri

Durante la conferencia de prensa posterior al choque en la cancha del Los Angeles Memorial Coliseum, Márquez analizó las deficiencias exhibidas frente al cuadro chileno: “Lo que menos me gustó, bueno, nos costó el funcionamiento. Defensivamente con dudas, nos ganaron las espaldas. Intentamos sacar al mejor equipo posible sobre todo por la carga de trabajo, pero se vio que el funcionamiento no fue el mejor“.

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“LE DIMOS MINUTOS A TODOS. ES EL PRINCIPAL OBJETIVO” 🗣️🇲🇽⚽ Rafa Márquez, entrenador de la selección mexicana, tras caer 0-2 ante Chile #ASClaroW #AquiPasa https://t.co/8WMFNdXyzz — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

A su vez, el estratega enfatizó el plan trazado por su cuerpo técnico al otorgar minutos a los integrantes de la plantilla, dejando entrever conclusiones definitivas respecto a ciertos futbolistas: “Aun así te das cuenta de le diste oportunidad a todos, le di minutos a todos, y ese es el principal objetivo. Hemos visto quien puede estar y quien no“, concluyó el “Kaiser“.

De esta forma, la primera gira internacional bajo el mando de Márquez concluyó con empates ante Colombia y Perú, además de los tropiezos frente a Estados Unidos y Chile. La prueba decisiva para el timonel llegará en el parón internacional de noviembre, marco en el que el Tri chocará ante Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027, compromiso para el que se perfilan modificaciones en la lista final.

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En síntesis