¿A cuántos sets es el partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por el US Open 2025?

El experimentado serbio y el joven español se enfrentan por una nueva instancia del Grand Slam de Estados Unidos.

Por Agustín Zabaleta

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentan por las Semifinales del US Open 2025
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentan por las Semifinales del US Open 2025

Dos grandes protagonistas del mundo del tenis se cruzan en una instancia definitoria: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz vuelven a enfrentarse y esta vez en el marco de las Semifinales del US Open 2025. Será el 9° cruce entre ambos por competencia oficial, donde de momento lidera el serbio con 5 victorias ante 3 del español.

La última vez que se cruzaron fue por los Cuartos de Final del Australia Open a inicios del 2025, donde venció el experimentado tenista de 38 años tras imponerse por 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. El ibérico busca revancha en suelo norteamericano.

Medirán fuerzas desde las 13:00 horas (Ciudad de México) de este viernes 5 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium. Tal como sucedió en todo el torneo, el ganador se decidirá al mejor de tres sets. Es decir, hay que ganar tres parciales para llevarse el partido.

Los caminos de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic hasta las Semifinales del US Open 2025

Novak Djokovic:

  • 1° Ronda: Learner Tien (Estados Unidos)
  • 2° Ronda: Zachary Svajda (Estados Unidos)
  • 3° Ronda: Cameron Norrie (Reino Unido)
  • 4° Ronda (Octavos): Jan-Lennard Struff (Alemania)
  • Cuartos de Final: Taylor Fritz (Estados Unidos)

Carlos Alcaraz:

  • 1° Ronda: Reilly Opelka (Estados Unidos)
  • 2° Ronda: Mattia Bellucci (Italia)
  • 3° Ronda: Luciano Darderi (Italia)
  • 4° Ronda (Octavos): Arthur Rinderknech (Francia)
  • Cuartos de Final: Jiří Lehečka (República Checa)
¿Cómo ver por TV el US Open 2025?

Todos los partidos del US Open 2025, último Grand Slam del año, se pueden seguir en vivo y en directo por la plataforma Disney+.

