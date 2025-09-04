El mundo del tenis está expectante por uno de los encuentros más atractivos del año, que se jugará este viernes 5 de septiembre a las 13:00 hs de la CDMX. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic volverán a enfrentarse en un torneo de Grand Slam, esta vez por las semifinales del US Open 2025.

El español llega con la etiqueta de favorito, mientras que el serbio intentará dar el golpe para instalarse en una nueva final de su carrera, sabiendo que no le quedan tantas oportunidades porque tarde o temprano terminará anunciando su retiro del profesionalismo.

Alcaraz vs. Djokovic (Getty Images)

El ganador de este cruce se medirá en la definición contra quien salga victorioso de la otra semifinal, donde estarán frente a frente Jannik Sinner y Felix Auger Aliassime. Ese partido también está programado para mañana, a las 17:00 hs de la CDMX, y será la antesala de lo que promete ser una gran final.

La expectativa por el choque entre Alcaraz y Djokovic no es casualidad. El español es considerado el presente y futuro del tenis, un jugador que ya viene marcando época, mientras que Nole, pese a no estar en su mejor momento, sigue siendo una leyenda viviente.

Historial entre Alcaraz y Djokovic

Ambos ya se han cruzado en distintas ocasiones en torneos de máxima exigencia, El historial por el momento lo domina Djokovic: se han enfrentado en ocho oportunidades, cinco veces ganó el serbio, mientras que las tres restantes victorias fueron para el joven español.

• Madrid 2022 – Ganó Alcaraz

• Roland Garros 2023 – Ganó Djokovic

• Wimbledon 2023 – Ganó Alcaraz

• Cincinnati 2023 – Ganó Djokovic

• ATP Finals 2023 – Ganó Djokovic

• Wimbledon 2024 – Ganó Alcaraz

• Juegos Olímpicos 2024 – Ganó Djokovic

• Australian Open 2025 – Ganó Djokovic