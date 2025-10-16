¿A qué hora juegan y dónde ver el partido entre Novak Djokovic y Jannik Sinner por el Six Kings Slam?

El Six Kings Slam es solo un torneo de exhibición que se está disputando en Arabia Saudita, que no reparte puntos para el ranking oficial de los tenistas, pero que sí es atractivo por los que lo están disputando. Grandes tenistas buscan mostrar su nivel y el torneo ofrece un espectáculo interesante para los aficionados.

Publicidad

Publicidad

ver también A qué hora juega Carlos Alcaraz frente a Taylor Fritz por el Six Kings Slam

Este miércoles 15 de octubre se disputó la primera ronda, en la que Taylor Fritz despachó en menos de una hora a Alexander Zverev tras ganarle en dos sets por 6-3 y 6-4. Con esta victoria, Fritz clasificó sin problemas a la semifinal, donde se medirá ante Carlos Alcaraz.

Más tarde, Jannik Sinner también hizo lo suyo. Después de un poco más de una hora, logró quedarse con el triunfo ante Stefanos Tsitsipas. El italiano ganó en dos sets por 6-2 y 6-3, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del torneo internacional.

Gracias a su victoria, el tenista italiano ahora buscará su lugar en la final del torneo, pero primero deberá vencer a Novak Djokovic. Este encuentro promete ser muy intenso y enfrentará a dos de los mejores jugadores del mundo actualmente.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuánto dinero ganó Alexander Zverev por perder en 59 minutos contra Taylor Fritz en el Six Kings Slam?

¿A qué hora y dónde ver el encuentro?

El partido está programado para las 12:00 hs de la CDMX y se espera que genere muchas emociones. Sinner que hoy por hoy es el segundo mejor tenista del mundo, es el favorito en los papeles, pero nunca hay que subestimar a un histórico como Nole.

El encuentro entre Djokovic y Sinner se podrá ver solamente a través de la plataforma de Netflix, que tiene los derechos del certamen que se está jugando en Arabia Saudita. Los suscriptores podrán seguir el partido en vivo desde la aplicación o el sitio web de la plataforma.