¿Cuánto dinero ganó Alexander Zverev por perder en 59 minutos contra Taylor Fritz en el Six Kings Slam?

Alexander Zverev vivió una jornada tan corta como millonaria en el Six Kings Slam. El tenista alemán quedó eliminado del certamen en apenas 59 minutos, pero su paso fugaz por el torneo le bastó para llevarse una suma difícil de creer.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿A cuántos sets se juegan los partidos del Six Kings Slam?

Las ganancias que recibió Alexander Zverev

Su derrota sorprendió a muchos, especialmente por la rapidez con la que se definió el encuentro ante Taylor Fritz por 6-3 y 6-4. Sin embargo, el formato del torneo y las condiciones económicas del evento aseguraban una recompensa enorme para cada participante, sin importar el resultado final. En ese sentido, Zverev no se fue con las manos vacías y se llevó 1.500.000 dólares, aunque su rendimiento estuvo lejos de las expectativas.

De hecho, si se traduce su ganancia al tiempo efectivo que estuvo en cancha, las cifras resultan tan curiosas como impactantes: el alemán embolsó $25.424 por minuto y $424 por segundo, números que reflejan con claridad el nivel de negocio que rodea a este tipo de competiciones exclusivas.

Alexander Zverev tuvo un paso muy breve por el Six Kings Slam. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

El Six Kings Slam, conocido por reunir a las principales figuras del circuito, ofrece premios millonarios que han despertado tanto admiración como polémica. Algunos fanáticos cuestionan que los jugadores reciban cifras tan elevadas por partidos tan breves, mientras otros destacan que el torneo busca premiar el espectáculo y la participación de las grandes estrellas.

ver también ¿Por qué Carlos Alcaraz y Novak Djokovic jugarán directamente las semifinales del Six Kings Slam?

En cualquier caso, Zverev fue uno de los protagonistas de la jornada, aunque no precisamente por su desempeño deportivo. En menos de una hora, se marchó del torneo con una fortuna en el bolsillo y una nueva anécdota para sumar a su carrera: la de haber ganado más de un millón de dólares en menos de 60 minutos de juego.