Este miércoles comenzó el Six Kings Slam en Arabia Saudita. A pesar de ser un torneo de exhibición, participan grandes figuras del tenis mundial. Además, hay un importante premio económico en juego que atrae a los mejores jugadores que tiene este deporte.

Taylor Fritz pasó la primera ronda sin problemas. Venció a Alexander Zverev en menos de una hora con parciales de 6-3 y 6-4. Con esta victoria, Fritz aseguró su lugar en las semifinales del certamen. Su rendimiento lo pone como uno de los favoritos a avanzar a la final.

En semifinales, Fritz se enfrentará a Carlos Alcaraz. El español evitó la primera ronda, ya que el torneo priorizó a los jugadores con más títulos de Grand Slam. El estadounidense no la tendrá para nada fácil ya que deberá superar al número uno del mundo.

El duelo entre Alcaraz y Fritz se jugará hoy a las 10:30 hs de la Ciudad de México. El ganador obtendrá la clasificación a la final que otorga un premio de 4,5 millones de dólares, sumado a los 1,5 millones que ya ganaron solo por participar.

¿Quiénes se enfrentan en la otra semifinal?

La otra semifinal también promete emociones fuertes. Jannik Sinner venció sin problemas a Stefanos Tsitsipas en su partido previo. Ahora se enfrentará a Novak Djokovic, uno de los históricos del tenis mundial que también no jugó el primer partido.

El encuentro entre Sinner y Djokovic comenzará aproximadamente a las 12:00 hs de la Ciudad de México. El ganador se sumará al vencedor de Alcaraz-Fritz en la gran final. Así, el Six Kings Slam asegura una definición de lujo, entre grandes tenistas.