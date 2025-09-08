El US Open 2025 llegó a su fin y el ganador de esta última edición resultó ser el español Carlos Alcaraz sobre el italiano Jannik Sinner con parciales 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. El ibérico sumó su segundo Grand Slam de Estados Unidos ante el #1 del Ranking ATP, que a su vez también era el campeón defensor.

Ante esto, cientos de mensajes fueron publicados en redes sociales en señal de felicitaciones para con el joven atleta. Particularmente los clubes de la Primera División de España se acordaron de saludar al flamante ganador del Grand Slam de Estados Unidos.

Real Madrid, uno de los clubs más importantes de España y del mundo, sentenció: “Querido @carlosalcaraz, enhorabuena por tu segundo @usopen, tu sexto Grand Slam, y por el merecido número 1 del tenis mundial. Los madridistas siempre estamos a tu lado y nos sentimos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades, campeón!“.

Otro club madrileño también lo hizo, el Atlético Madrid: “¡Enhorabuena, @carlosalcaraz! Por el sexto Grand Slam y por volver a ser número 1 del mundo“. Valencia, otro club muy importante español, también se sumó a los saludos: “El @valenciacf desea felicitar a @carlosalcaraz por su triunfo en el @usopen ¡Enhorabuena, Carlos!“.

Además, de los mencionados, Sevilla, Betis, Rayo Vallecano y Getafe también felicitaron al tenista. En tanto, otros 13 clubes no saludaron al nacido en Murcia ya sea por olvido u omisión, algo que llama la atención ya que la noticia es de alcance mundial y más aún en España.

¿Cuáles son los clubes de LaLiga que no felicitaron a Carlos Alcaraz por ganar el US Open 2025?