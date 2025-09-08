Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Real Madrid y 6 más: la indiferencia de Barcelona y los mensajes de felicitación que sí recibió Carlos Alcaraz

Los clubes de la Primera División de España felicitaron al tenista español luego de vencer a Jannik Sinner en la Final del US Open 2025.

Por Agustín Zabaleta

Los clubes de España felicitaron a Carlos Alcaraz por obtener el US Open 2025
© Getty ImagesLos clubes de España felicitaron a Carlos Alcaraz por obtener el US Open 2025

El US Open 2025 llegó a su fin y el ganador de esta última edición resultó ser el español Carlos Alcaraz sobre el italiano Jannik Sinner con parciales 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. El ibérico sumó su segundo Grand Slam de Estados Unidos ante el #1 del Ranking ATP, que a su vez también era el campeón defensor.

El impresionante récord de Carlos Alcaraz con el que superó a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic

ver también

El impresionante récord de Carlos Alcaraz con el que superó a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic

Ante esto, cientos de mensajes fueron publicados en redes sociales en señal de felicitaciones para con el joven atleta. Particularmente los clubes de la Primera División de España se acordaron de saludar al flamante ganador del Grand Slam de Estados Unidos.

Real Madrid, uno de los clubs más importantes de España y del mundo, sentenció: “Querido @carlosalcaraz, enhorabuena por tu segundo @usopen, tu sexto Grand Slam, y por el merecido número 1 del tenis mundial. Los madridistas siempre estamos a tu lado y nos sentimos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades, campeón!“.

Publicidad
Tweet placeholder

Otro club madrileño también lo hizo, el Atlético Madrid: “¡Enhorabuena, @carlosalcaraz! Por el sexto Grand Slam y por volver a ser número 1 del mundo“. Valencia, otro club muy importante español, también se sumó a los saludos: “El @valenciacf desea felicitar a @carlosalcaraz por su triunfo en el @usopen ¡Enhorabuena, Carlos!“.

Además, de los mencionados, Sevilla, Betis, Rayo Vallecano y Getafe también felicitaron al tenista. En tanto, otros 13 clubes no saludaron al nacido en Murcia ya sea por olvido u omisión, algo que llama la atención ya que la noticia es de alcance mundial y más aún en España.

Publicidad
La reacción de Donald Trump a la victoria de Carlos Alcaraz

ver también

La reacción de Donald Trump a la victoria de Carlos Alcaraz

¿Cuáles son los clubes de LaLiga que no felicitaron a Carlos Alcaraz por ganar el US Open 2025?

  • Barcelona
  • Alaves
  • Athletic Bilbao
  • Celta de Vigo
  • Elche
  • Girona
  • Levante
  • Osasuna
  • Espanyol
  • Mallorca
  • Real Oviedo
  • Real Sociedad
  • Villarreal
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Jannik Sinner reveló que hará cambios en su juego tras la derrota
Tenis

Jannik Sinner reveló que hará cambios en su juego tras la derrota

Mientras sumó 5 millones por ganar el US Open, el dinero que lleva acumulado Alcaraz en su carrera
Tenis

Mientras sumó 5 millones por ganar el US Open, el dinero que lleva acumulado Alcaraz en su carrera

El mensaje de Rafael Nadal para Carlos Alcaraz tras el US Open
Tenis

El mensaje de Rafael Nadal para Carlos Alcaraz tras el US Open

La franquicia de la NBA que puede salvar a Ben Simmons del retiro
NBA

La franquicia de la NBA que puede salvar a Ben Simmons del retiro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo