¿Cuándo y a que hora juegan Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por la Final del US Open 2025?

El US Open 2025 entró en su etapa final apenas queda un partido por jugarse para definir al nuevo campeón del Grand Slam de los Estados Unidos. Y se medirán ni más ni menos que que el #1 del Ranking ATP, el italiano Jannik Sinner, contra el #2 del mismo, el español Carlos Alcaraz.

El español arribó a la gran final del torneo luego de vencer a un favorito como es Novak Djokovic en Semifinales con parciales 6-4, 7-6 (7-4), 6-2, mientras que el español hizo lo mismo con el canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.

¿Cuándo y a qué hora es el partido?

La Final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará el domingo 7 de septiembre. El horario aún no fue revelado por las autoridades del torneo pero

El duelo entre el #1 y el #2 del ranking ATP se llevará a cabo en el Estadio Arthur Ashe, el recinto más grande del circuito. En esta oportunidad, tendrán la chance de desempatar en los duelos en Finales de Grand Slam en 2025: mientras Alcaraz venció en Roland Garros, Sinner hizo lo propio en Wimbledon. El Australia Open se lo quedó el italiano pero allí venció al alemán Alexander Zverev.

En lo que respecta al historial total entre ambos, el mismo lo lidera el español por 9-5, siendo su última victoria durante la Final del ATP Masters 1000 de Cincinnati de este año. En tanto el italiano venció por última vez en el mencionado Grand Slam de Reino Unido.

¿Cómo ver por TV el US Open 2025?

Todos los partidos del US Open 2025, último Grand Slam del año, se pueden seguir en vivo y en directo por la plataforma Disney+.

