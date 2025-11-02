Es tendencia:
¿Cuánto dinero ganó Jannik Sinner por ser campeón del Masters 1000 de París?

Jannik Sinner se coronó por primera vez en el Masters 1000 de París luego de derrotar a Félix Auger-Aliassime.

Por Patricio Hechem

Jannik Sinner es el campeón del Masters 1000 de París
© Getty ImagesJannik Sinner es el campeón del Masters 1000 de París

Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime se enfrentaron este domingo 2 de noviembre en la final del Masters 1000 de París. El italiano se llevó la victoria por 6-4 y 7-6 (4) y se consagró por primera vez en su carrera en el certamen disputado en la capital de Francia.

En la previa era lógico que el italiano apareciera en el partido decisivo del último M1000 de la temporada de tenis, pero lo del canadiense sí fue sorpresivo. De todos modos, Jannik Sinner se impuso de principio a fin y se llevó el título pese al buen nivel demostrado por Félix Auger-Aliassime.

El premio de Jannik Sinner

Con su victoria frente a Félix Auger-Aliassime en el Masters 1000 de París, Jannik Sinner obtendrá un premio de 946,610 euros, lo que equivale a un poco más de un millón de dólares en ganancias. El italiano venía de consagrarse en el ATP 500 de Vienna y sumó dos títulos en las últimas dos semanas.

Por otro lado, y seguramente más importante que el dinero que se llevará del torneo en París, Jannik Sinner volvió a recuperar el número uno del mundo y el italiano encabeza nuevamente el ranking ATP luego de lo que fue la temprana eliminación de Carlos Alcaraz en el certamen.

Las ganancias de Jannik Sinner

Jannik Sinner lleva acumulados aproximadamente unos 20 millones de dólares durante el año a través de los premios en los distintos torneos que compitió. Recordemos que el #1 del mundo fue campeón en el Abierto de Australia, en Wimbledon, en el Masters 1000 de París, en el ATP 500 de China y de Vienna y en el Six Kings Slam (no es oficial de ATP).

El italiano se convirtió en profesional en 2018 y ha obtenido 51 millones de dólares aproximadamente a lo largo de su carrera en premios. Está claro que su fortuna es mucho mayor si a ese número se le suma lo que gana con patrocinios, publicidades y más aspectos.

