Este jueves 16 de octubre se disputó la segunda semifinal del Six King Slam, en la que Jannik Sinner despachó en menos de una hora a Novak Djokovic tras ganarle en dos sets por 6-4 y 6-2. Con esta victoria, Sinner clasificó sin problemas a la Final, donde se medirá ante Carlos Alcaraz.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿A cuántos sets se juegan los partidos del Six Kings Slam?

El Six Kings Slam es solo un torneo de exhibición que se está disputando en Arabia Saudita, que no reparte puntos para el ranking oficial de los tenistas, pero que sí es atractivo por los que lo están disputando. Grandes tenistas buscan mostrar su nivel y el torneo ofrece un espectáculo interesante para los aficionados.

Tras el partido, el experimentado tenista serbio habló con la prensa y volvió a pronunciarse acerca de su futuro en el tenis y, no solo avisó que no se va a retirar, sino que también remarcó a tres inspiraciones del mundo del deporte que lo motivan a continuar en actividad a sus 38 años.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Así lo manifestó: “La longevidad es una de mis motivaciones y quiero ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Me inspiro en Cristiano Ronaldo, Lebron James, Tom Brady“. En el caso del portugués, sigue jugando con 40 años en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Por parte del basquetbolista, es uno de los mejores jugadores de la NBA con Los Ángeles Lakers, también con 40 años, y ganador de cuatro campeonatos. En el caso del exjugador de fútbol americano, el mariscal de campo es considerado por muchos expertos como el más grande de todos los tiempos en la disciplina. Se retiró a inicios de 2022 a sus 43 años.

ver también Cuánto dinero reparte el Six Kings Slam, el torneo que disputan Alcaraz, Sinner y Djokovic

El mensaje de Novak Djokovic a los más jóvenes

Por otro lado, también se hizo un espacio para hablarle a las nuevas generaciones: “Quiero vivir desde dentro, y eso significa jugando, los cambios que va a haber en el tenis. Me atrae estar ahí cuando se rejuvenezca nuestro deporte. Lo siento por los jóvenes, pero no me voy a retirar”.

Publicidad

Publicidad