¿Cuánto dinero ganó Renata Zarazúa tras perder frente a Diane Parry por el US Open 2025?

Este jueves 28 de agosto se vivió otra jornada en el tenis de México y en el US Open 2025. Renata Zarazúa se plantó en el Arthur Ashe Stadium para enfrentar por la segunda ronda a la francesa Diane Parry, y se dio un reñido partido que se definió en el tie break.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Sinner, Alcaraz o quién? La Inteligencia Artificial predijo al campeón del US Open 2025

Y la tenista mexicana cayó ante Parry por 2-6, 6-2 y 6-7 (7-10) después de casi tres horas de partido en lo que fue una lucha constante con la europea. Con altos y bajos, la mexicana de 27 años logró llegar hasta el final y retirarse con la frente en alto en los últimos puntos.

¿Cuánto dinero ganó Renata Zarazúa?

Renata Zarazúa se aseguró 154.000 dólares por avanzar a la segunda ronda del US Open 2025 luego de su victoria ante Madison Keys. De haber avanzado a la siguiente fase hubiera alcanzado los 237.000 dólares, un premio mayor por alcanzar otra instancia de la competencia.

De haber avanzado, la nacida en Ciudad de México hubiera enfrentada a la ucraniana a la #28 del mundo, Marta Kostyuk. Si bien le lleva muchos puestos, haber vencido a la #6, Madison Keys no se antojaba como algo posible. Pero en esta ocasión, fue derrotada por la #107.

Publicidad

Publicidad

ver también Superó las 100 mil reproducciones: Mariano Navone ganó el mejor punto del US Open 2025 a puro sacrificio

¿Cómo ver por TV el US Open 2025?

Todos los partidos del US Open 2025, último Grand Slam del año, se pueden seguir en vivo y en directo por la plataforma Disney+.