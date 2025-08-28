Es tendencia:
¿Cuánto dinero ganó Renata Zarazúa tras perder frente a Diane Parry por el US Open 2025?

La tenista mexicana de 27 años disputó la segunda ronda del Gran Slam de Estados Unidos ante la tenista francesa de 22 años.

Por Agustín Zabaleta

Renata Zarazúa disputó la segunda ronda del US Open 2025 ante Diane Parry
© Getty ImagesRenata Zarazúa disputó la segunda ronda del US Open 2025 ante Diane Parry

Este jueves 28 de agosto se vivió otra jornada en el tenis de México y en el US Open 2025. Renata Zarazúa se plantó en el Arthur Ashe Stadium para enfrentar por la segunda ronda a la francesa Diane Parry, y se dio un reñido partido que se definió en el tie break.

Y la tenista mexicana cayó ante Parry por 2-6, 6-2 y 6-7 (7-10) después de casi tres horas de partido en lo que fue una lucha constante con la europea. Con altos y bajos, la mexicana de 27 años logró llegar hasta el final y retirarse con la frente en alto en los últimos puntos.

¿Cuánto dinero ganó Renata Zarazúa?

Renata Zarazúa se aseguró 154.000 dólares por avanzar a la segunda ronda del US Open 2025 luego de su victoria ante Madison Keys. De haber avanzado a la siguiente fase hubiera alcanzado los 237.000 dólares, un premio mayor por alcanzar otra instancia de la competencia.

De haber avanzado, la nacida en Ciudad de México hubiera enfrentada a la ucraniana a la #28 del mundo, Marta Kostyuk. Si bien le lleva muchos puestos, haber vencido a la #6, Madison Keys no se antojaba como algo posible. Pero en esta ocasión, fue derrotada por la #107.

¿Cómo ver por TV el US Open 2025?

Todos los partidos del US Open 2025, último Grand Slam del año, se pueden seguir en vivo y en directo por la plataforma Disney+.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
