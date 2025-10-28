En el contexto de la definición del ATP 500 de Basilea, donde Joao Fonseca se coronó campeón derrotando 6-3 y 6-4 a Alejandro Davidovich Fokina, el español lanzó una frase que retumbó fuerte en el mundo del tenis. En una época moderna en la que todos los reflectores apuntan hacia Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, todo parece indicar que el brasilero está preparándose para dar el golpe.

Publicidad

Publicidad

”Jugaste un tenis increíble hoy. Eres la figura del deporte. Sin duda, tienes un futuro brillante”, mencionó el número 15 del ranking, durante la ceremonia y entrega de premios, tras ser derrotado por el sudamericano en Suiza. Y el europeo cerró su discurso con palabras que causaron revuelo en los aficionados…

ver también ¿Por qué Novak Djokovic no juega el Masters 1000 de París?

”Serás el próximo Novak Djokovic en vencer a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner’‘, agregó. El malagueño no solo elogió a su verdugo en el ATP 500 sino que además lo posicionó como una verdadera amenaza para quienes lideran con muchísima autoridad, a día de hoy, la clasificación mundial de este deporte.

Publicidad

Publicidad

Joao Fonseca está listo para llevar a Brasil a lo máximo en el tenis actual (Getty Images)

¿Cómo está Joao Fonseca en el ranking ATP?

Gracias al trofeo obtenido recientemente en Basilea, Suiza, el mejor representante de Brasil al día de la fecha llegó al registro de 1615 puntos en el ranking ATP. Por esa cosecha de unidades, el nacido en Río de Janeiro escaló 18 colocaciones para saltar del puesto 42 al 28, acercándose cada vez más a respetado Top 10.

¿Qué sigue para Joao Fonseca en este 2025?

En lo inmediato, Joao Fonseca buscará dar el gran golpe en el Masters 1000 de París. El tenista brasilero debutó en Primera Ronda contra el canadiense Denis Shapovalov y remontó un tropiezo inicial para festejar el 5-7, 6-4 y 6-3 definitivo. En la próxima instancia enfrentará al ruso Karen Khachanov.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Messi o CR7? Novak Djokovic confesó cuáles son las tres leyendas en las que apoya para motivarse

En síntesis