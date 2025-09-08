En el marco de la Final del US Open 2025, el español Carlos Alcaraz salió vencedor sobre el italiano Jannik Sinner con parciales 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, y obtuvo se segunda corona en la competencia tras conquistarla por primera vez en 2022.

Tras el torneo, su entrenador, el ex tenista Juan Carlos Ferrero, habló de cómo el tenista español de 22 años preparó un posible cruce con el que era el #1 del Ranking ATP. Hace dos meses, Alcaraz cayó ante Sinner en la final de Wimbledon y había mucho que repasar para que no vuelva a pasar.

Así lo relató: “Creo que fue muy importante, porque practicamos durante unos 15 días, muy concentrados en los detalles que debemos mejorar para jugar contra Jannik”, dijo Ferrero, quien reveló que revisaron los partidos, incluso la Final de Roland Garros en la que el español triunfó sobre el italiano.

Y continuó: “Sabemos que en este tipo de superficie, en canchas duras, Jannik siempre es muy difícil de enfrentar y está ganando muchos partidos. Creo que ayudó mucho, porque se dio cuenta de lo que tiene que mejorar, y yo estaba muy concentrado en ello”.

Además, agregó con seguridad: “Creo que preparamos muy bien el partido, viendo algunos partidos y viendo los detalles específicos que teníamos que jugar. Carlos hizo el 100% de lo que tenía que hacer. Es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo”.

¿Cuántos Grand Slam ganó Carlos Alcaraz en toda su carrera?

Con esta conquista, el español de 22 años ganó su sexto Gran Slam, todos en el lapso de apenas 3 años. En 2022 ganó el US Open, en 2023 se quedó con Wimbledon, mientras que en 2024 se quedó con Roland Garros y Wimbledon. En el corriente año se quedó con los torneos francés y estadounidense.