La final del Abierto de los Estados Unidos era una de las más esperadas del año y la jugaron los dos tenistas más importantes del mundo en la actualidad, quienes ofrecieron un gran espectáculo. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputaron el título del US Open 2025, que terminó con victoria del español por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, permitiéndole superar al italiano y volver a ser número uno del ranking ATP.

El partido fue seguido en todo el mundo y atrajo la atención de fanáticos de todas partes. Además, las gradas del estadio Arthur Ashe se llenaron de figuras reconocidas tanto del deporte como del entretenimiento. Entre ellos nombres muy importantes.

Entre los presentes se destacaron estrellas del baloncesto como Stephen Curry, así como entrenadores y leyendas del fútbol europeo como Pep Guardiola. También asistieron músicos icónicos como Bruce Springsteen y Pink, que no quisieron perderse la final.

Curry junto a su esposa en la final del US Open (Getty Images)

Pep Guardiola asistió a la final del US Open 2025 (Getty Images)

Los actores Ben Stiller, Christine Taylor, Kevin Hart, Tim Meawods y Lindsay Lohan se dejaron ver en el estadio, sumándose a la lista de celebridades que disfrutaron del espectáculo que protagonizaron el español y el italiano.

Ben Stiller y Christine Taylor presentes en el Abierto de los Estados Unidos (Getty Images)

Tim Meadows y Lindsay Lohan también asistieron a la gran final (Getty Images)

No faltaron figuras de otras disciplinas como el golfista Sergio García, ex pilotos de Fórmula 1 y personalidades políticas, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suele acudir a todos los eventos que se hacen en su país.

El ex golfista, Sergio García, fue a ver la final de la US Open (Getty Images)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estuvo en la final (Getty Images)

Carlos Alcaraz se bajó de la Copa Davis

En Cadena SER, el español confirmó que no estará presente en la segunda ronda de la Copa Davis ya que buscará descansar tanto desde lo físico como también desde lo mental. El español viene de partidos muy duros que sacó adelante pero que lo desgastaron.

