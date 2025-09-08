El tenis mundial atraviesa una nueva era que tiene a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como protagonistas absolutos. Los dos jóvenes han convertido cada enfrentamiento en un verdadero espectáculo y durante este 2025 ya ofrecieron finales memorables que marcan el rumbo del circuito.

En la gran final del US Open disputada ayer, el español mostró todo su poderío y superó al italiano con autoridad, imponiéndose por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Con este triunfo, Alcaraz levantó su segundo trofeo en Flushing Meadows y volvió a dejar en claro por qué es considerado el gran referente del presente y futuro del tenis.

Carlos Alcaraz festejando su título de US Open (Getty Images)

El título no solo le dio un nuevo trofeo, sino también puntos clave para el ranking. Alcaraz sumó 1,250 unidades y alcanzó las 10,840, lo que le permitió recuperar el primer puesto del mundo y cortar el dominio que había sostenido Sinner en la cima durante más de un año.

Con la conquista en Nueva York y el éxito previo en el Masters 1000 de Cincinnati, el español cerró semanas de máxima exigencia. El desgaste, tanto en lo físico como en lo mental, lo llevó a tomar una determinación que podría traer consecuencias para la selección de su país.

¿Qué decidió Carlos Alcaraz tras el título?

En diálogo con Cadena SER, el tenista habló luego de su título y confirmó que no estará presente para disputar la segunda ronda de la Copa Davis en la que España se medirá ante Dinamarca el próximo 13 y 14 de septiembre ya que está desgastado tanto mental como físicamente.

Además, España también recibió otra pésima noticia tras confirmarse que otro de sus mejores tenistas, Alejandro Davidovich Fokina, también está en duda para jugar ya que arrastra una lesión en el pie que lo dejaría fuera al igual que Alcaraz que jugará.