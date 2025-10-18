Mientras el campeón del Six Kings Slam otorga 6 millones de dólares, lo que ganan los ganadores de los Grand Slam 

El Six Kings Slam es solo un torneo de exhibición que se está disputando en Arabia Saudita, que no reparte puntos para el ranking oficial de los tenistas, pero que sí es atractivo por los que lo están disputando. Grandes tenistas buscan mostrar su nivel y el torneo ofrece un espectáculo interesante para los aficionados.

Los organizadores aseguraron un reparto importante: cada uno de los seis participantes recibirá al menos 1,5 millones de dólares por su presencia, y el campeón se llevará un premio extra que elevará la cifra total a 6 millones de dólares. Y marca todo un precedente.

Es que el certamen jugado en Medio Oriente es el torneo que más premios económicos que da, mucho más que los 4 Grand Slam que se disputan a lo largo del año en Australia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Apenas uno de ellos se acerca a la cifra mencionada anteriormente.

Solo el US Open, el torneo estadounidense, logra cifras similares. El campeón se lleva 5 millones de dólares, uno menos que el certamen que ganó Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. En tanto, ya muy por detrás se coloca Wimbledon. El certamen británico otorga 3 millones de libras.

Los otros dos torneos ya están muy lejos. El Roland Garros francés le da 2,5 millones de dólares al ganador, mientras el vencedor del Australian Open obtiene “apenas” 2,2 millones, casi un tercio del torneo organizado por los saudíes. Si bien no tiene el prestigio de los Grand Slam, el Six Kings Slam puede ser una motivación para los tenistas con el jugoso premio económico.

¿Cómo quedó el palmarés del Six Kings Slam tras la victoria de Jannik Sinner?

El italiano, actualmente #1 del Ranking ATP, derrotó en sets corridos al español por 6-2, 6-4, y retuvo la corona de campeón tras coronarse en la edición debut del torneo. El año pasado la Final fue la misma con el mismo vencedor. Aunque allí fue más ajustado 6-7(3), 6-3, 6-3.

