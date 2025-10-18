Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Mientras el campeón del Six Kings Slam otorga 6 millones de dólares, lo que ganan los ganadores de los Grand Slam 

El novedoso certamen de exhibición disputado en Medio Oriente entrega una suma de dinero irrisoria al lado de los que otorga los de los Grand Slam.

Por Agustín Zabaleta

El exorbitante premio del Six Kings Slam disputado en Arabia Saudita le compite a los tradicionales Gran Slam del circuito ATP
© Getty ImagesEl exorbitante premio del Six Kings Slam disputado en Arabia Saudita le compite a los tradicionales Gran Slam del circuito ATP

El Six Kings Slam es solo un torneo de exhibición que se está disputando en Arabia Saudita, que no reparte puntos para el ranking oficial de los tenistas, pero que sí es atractivo por los que lo están disputando. Grandes tenistas buscan mostrar su nivel y el torneo ofrece un espectáculo interesante para los aficionados. 

Publicidad
De campeón del US Open y ser 3 del mundo a destrozar al tenis: “Es para ricos”

ver también

De campeón del US Open y ser 3 del mundo a destrozar al tenis: “Es para ricos”

Los organizadores aseguraron un reparto importante: cada uno de los seis participantes recibirá al menos 1,5 millones de dólares por su presencia, y el campeón se llevará un premio extra que elevará la cifra total a 6 millones de dólares. Y marca todo un precedente. 

Es que el certamen jugado en Medio Oriente es el torneo que más premios económicos que da, mucho más que los 4 Grand Slam que se disputan a lo largo del año en Australia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Apenas uno de ellos se acerca a la cifra mencionada anteriormente. 

Tweet placeholder
Publicidad

Solo el US Open, el torneo estadounidense, logra cifras similares. El campeón se lleva 5 millones de dólares, uno menos que el certamen que ganó Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. En tanto, ya muy por detrás se coloca Wimbledon. El certamen británico otorga 3 millones de libras. 

Los otros dos torneos ya están muy lejos. El Roland Garros francés le da 2,5 millones de dólares al ganador, mientras el vencedor del Australian Open obtiene “apenas” 2,2 millones, casi un tercio del torneo organizado por los saudíes. Si bien no tiene el prestigio de los Grand Slam, el Six Kings Slam puede ser una motivación para los tenistas con el jugoso premio económico. 

Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en China y de Carlos Alcaraz en Japón

ver también

Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner en China y de Carlos Alcaraz en Japón

¿Cómo quedó el palmarés del Six Kings Slam tras la victoria de Jannik Sinner? 

El italiano, actualmente #1 del Ranking ATP, derrotó en sets corridos al español por 6-2, 6-4, y retuvo la corona de campeón tras coronarse en la edición debut del torneo. El año pasado la Final fue la misma con el mismo vencedor. Aunque allí fue más ajustado 6-7(3), 6-3, 6-3. 

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
El millonario premio que ganó Jannik Sinner en el Six Kings Slam
Tenis

El millonario premio que ganó Jannik Sinner en el Six Kings Slam

¿Cuándo y a qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la Final del Six Kings Slam?
Tenis

¿Cuándo y a qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la Final del Six Kings Slam?

¿A qué hora juegan y dónde ver el partido entre Djokovic y Sinner por el Six Kings Slam?
Tenis

¿A qué hora juegan y dónde ver el partido entre Djokovic y Sinner por el Six Kings Slam?

Messi convirtió y presiona a CR7: así quedó la disputa por los 1.000 goles
MLS

Messi convirtió y presiona a CR7: así quedó la disputa por los 1.000 goles

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo