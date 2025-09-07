¿Por qué se atrasó el inicio de la final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz por el US Open 2025?

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputan este domingo 7 de septiembre la gran final del US Open 2025. Ambos tenistas eran los favoritos a llegar hasta esta instancia en la previa del torneo y tanto el italiano como el español cumplieron con las expectativas.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputarán su tercera final de Grand Slam consecutiva. El español se coronó en Roland Garros en cinco sets, mientras que el italiano se llevó el título en Wimbledon. Este domingo se definirá al campeón del US Open 2025.

¿Por qué se demoró el horario de la final?

En principio el horario de la final estaba pactado para las 12:00hs (CDMX), las 14:00hs locales, pero la organización del US Open decidió demorar media hora el inicio del partido entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. De esta manera, el encuentro comenzaría a las 12:30hs (CDMX), 14:30hs locales.

“Como resultado de las medidas de seguridad implementadas, y para garantizar que los aficionados dispongan de tiempo adicional para llegar a sus asientos, hemos demorado la hora de inicio del partido de hoy a las 2:30 ET“, informó la organización del US Open.

Donald Trump en el Estadio Arthur Ashe (@josemorgado)

Las medidas de seguridad están relacionadas a Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos, quien asistirá a la final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Esto llevó a la organización del Grand Slam a tomar mayor precauciones y también es probable que la propia seguridad del mandamás haya pedido más requisitos.

Aunque en un principio desde el US Open comentaron que la final solo se demoraría media hora, en redes sociales se han viralizado varias imágenes de las dificultades para ingresar al estadio por parte del público debido a las exigencias de la seguridad de Donald Trump. Por lo tanto, el horario del inicio del partido de la final entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es incierto.