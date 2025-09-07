¿A cuántos sets es el partido de Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por la final del US Open 2025?

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentan este domingo 7 de septiembre por la final del US Open 2025. En la previa al inicio del Grand Slam ambos tenistas eran los favoritos a llegar al partido por el título y tanto el italiano como el español cumplieron con el objetivo.

El Estadio Arthur Ashe, el recinto más grande del circuito del tenis, es el escenario de la final que comienza a las 12:00hs (CDMX). Jannik Sinner viene de derrotar a Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon y se espera que sea un partido igualado en el US Open.

¿A cuántos sets es el partido de Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz?

La final del US Open 2025 entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es al mejor de 5 sets. Es decir que el primer tenista que gane tres sets obtendrá el triunfo y se coronará en Flushing Meadows. En caso de que lleguen al quinto set empatados en 6 juegos, se disputará un súper tiebreak a 10 puntos y no a 7 puntos como es habitual.

¿Cómo llegan al partido?

Jannik Sinner es el #1 del mundo y es el vigente campeón del US Open. Además, el italiano viene de derrotar a Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. Aunque, si se compara lo hecho por ambos en este torneo, el italiano mostró ciertas desconexiones ante Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime.

Por el lado del nacido en Murcia, Carlos Alcaraz llegó a esta final sin perder un solo y viene de derrotar a Novak Djokovic en la semifinal. El español se ha mostrado más regular y más conectado durante los partidos y eso se ha traducido en pasar pocos sobresaltos a lo largo del US Open.

Esta será la tercera final consecutiva de Grand Slam en la que se encuentran Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El español se quedó con el título en Roland Garros y el italiano con el de Wimbledon. Además hay un aliciente extra porque está en juego el #1 del mundo: si el de Murcia sale campeón escalará a lo más alto del ranking ATP.