Alexander Bublik pisa este lunes 1 de septiembre el Arthur Ashe Stadium para enfrentar a Jannik Sinner, el número #1 del mundo, por los octavos de final del US Open 2025. Jugar contra el italiano no es un hecho inusual para el tenista, pero sí lo es el estar en la pista más grande del circuito.

Alexander Bublik es conocido en el mundo del tenis tanto por su personalidad como por su juego. El kazajo tiene un estilo excéntrico en el que combina jugadas y golpes geniales con actitudes que dan a entender que a veces no le importa ni competir ni ganar.

La edad de Alexander Bublik

Alexander Bublik nació el 17 de junio de 1997 en Gátchina, Rusia, aunque desde 2016 el jugador representa a Kazajistán debido a que la Federación de Tenis de dicho país le prometió que apoyaría más su carrera y le daría un impulso para convertirse en profesional.

El ranking de Alexander Bublik

Alexander Bublik ingresó al US Open 2025 como el preclasificado #23. No obstante, gracias a sus triunfos en el Grand Slam de los Estados Unidos, el kazajo escaló posiciones y actualmente se ubica #19 en el ranking en vivo de la ATP. El mejor ranking del jugador de 28 años fue cuando estuvo #17 en 2024.

Alexander Bublik con Jannik Sinner en Roland Garros 2025 (Getty Images)

Fortuna acumulada

Si bien Alexander Bublik se transformó en profesional en 2016 y siempre se lo vio como un jugador capaz de derrotar a cualquiera en un buen día, fue en los últimos años cuando el kazajo empezó a demostrar otro nivel. El tenista ganó 7 títulos en total, el primero fue en 2022 y en 2025 ya ganó 3, lo que lo transforma en el mejor año de su carrera en cuanto a coronaciones.

Las excentricidades de Alexander Bublik

“Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días tener que jugar. Para ser sincero no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato”, expresó hace unos meses Alexander Bublik en una entrevista con el diario L’Équipe.

Por otro lado, en las últimas horas el kazajo criticó la modalidad de dobles y la comparó con el pádel: “Soy finalista de Grand Slam en dobles, ¿y qué? Ni siquiera sé donde está ese trofeo. Es como ser campeón de pádel. Para mí, un título de Challenger es más importante. A veces los dobles te aburre, es para quienes no pueden jugar singles: juegan dobles y después se pasan al pádel o al pickleball”.

Alexander Bublik tiene una personalidad inusual y por momentos parece que nada le importa. El kazajo es conocido por realizar servicios de abajo y por jugar muchos drops. Pero cuando está enfocado puede poner en aprietos a cualquiera y eso buscará hacer ante Jannik Sinner en el US Open.

