Este miércoles arranca un nuevo torneo de tenis, el Six Kings Slam 2025, que aunque es de exhibición, promete ser muy atractivo por los jugadores que participarán. Los fanáticos del tenis podrán disfrutar de grandes partidos y ver a algunos de los mejores tenistas del mundo en acción.

El primer encuentro del torneo será a las 10:30 hs de la CDMX, cuando Taylor Fritz y Alexander Zverev abran la jornada en busca de sellar su pase a las semifinales del certamen que se disputará en Arabia Saudita.

En total, seis tenistas participarán del torneo: Taylor Fritz, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz y el histórico Novak Djokovic. La combinación de juventud y experiencia promete encuentros intensos y de alto nivel.

Lo más curioso del torneo es que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic evitarán la primera ronda, comenzando directamente en semifinales. Esto se debe a que el certamen prioriza a los jugadores con más títulos de Grand Slam y no al ranking ATP. Con 6 y 24 títulos de Grand Slam respectivamente, el español y el serbio no disputarán el primer partido.

Premios millonarios para los participantes del Six Kings Slam

Cada jugador ya recibirá 1,5 millones de dólares solo por participar, garantizando un incentivo importante incluso antes de disputar el torneo que es más importante a nivel económico.

El campeón del Six Kings Slam se llevará 4,5 millones adicionales, lo que significa que el vencedor sumará un total de 6 millones de dólares, superando incluso el premio que ofrece el US Open, que es de 5 millones.