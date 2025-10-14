La temporada de tenis está atravesando sus últimas semanas antes de ponerle el cierre al 2025. Sin embargo, todavía falta que se disputen algunos torneos importantes en el calendario como el Masters 1000 de París, el ATP Finals y el Finals 8 de la Copa Davis.

Publicidad

Publicidad

Esos certámenes son oficiales, pero hay un torneo de exhibición que comienza este miércoles llamado Six Kings Slam que también tiene su preponderancia porque Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic, entre otros, participarán de esta competición.

ver también Así quedó el Ranking ATP tras el título de Valentin Vacherot en el Masters 1000 de Shanghái

La cifra millonaria que reparte el Six Kings Slam

Estos tenistas participan del torneo de exhibición principalmente por el dinero que reparte. Además de los tres ya mencionados, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas completan el cuadro. Cada uno recibirá 1,5 millones de dólares solo por haber aceptado la invitación.

Asimismo, el ganador del Six Kings Slam se llevará 6 millones de dólares como premio. Ningún torneo oficial de tenis otorga esta millonaria cifra y el que más se acerca es el US Open, el cual le dio a Carlos Alcaraz 5 millones de dólares por ser campeón de la edición actual.

Publicidad

Publicidad

Jannik Sinner fue el campeón de la primera edición (Getty Images)

En realidad el premio por ganar la final es de 4,5 millones de dólares, pero con el acumulado de la participación (1,5 millones) es que se llega a la cifra de 6 millones. Esta es la segunda edición del Six Kings Slam y recordemos que la primera se la llevó Jannik Sinner.

El formato del Six Kings Slam

El torneo comienza este miércoles y finaliza el sábado con la final. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic clasificaron directamente a la semifinal, por lo que como mucho disputarán dos partidos. El Six Kings Slam inicia con los cuartos de final entre Alexander Zverev y Taylor Fritz y entre Jannik Sinner y Stefanos Tsitsipas.

Publicidad

Publicidad